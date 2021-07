Les zones grises seront plus chères

Le futur plan de stationnement de la commune d’Ixelles est à l’enquête publique jusqu’au 31 octobre inclus. Toute personne intéressée peut consulter les détails via ce lien ou passer consulter le dossier à la commune et obtenir des explications techniques en prenant rendez-vous par mail à mobilite@ixelles.brussels ou par téléphone au 02.643.59.87. Il est aussi possible d’envoyer vos réclamations ou observations par écrit au collège des bourgmestre et échevins à l’adresse suivante : Commune d’Ixelles - chaussée d’Ixelles 168 - 1050 Bruxelles. Ou par mail à mobilite@ixelles.brussels. Concrètement, en quoi ce plan va-t-il changer la vie des Ixellois, habitants, commerçants, entreprises, restaurants, etc. ? Voici les éléments les plus importants.

Des zones bleues vont passer en zones vertes

La commune prévoit d’instaurer une réglementation en zone verte couvrant les quartiers actuellement en zone bleue dans les secteurs Nord, Ouest et Sud, jusqu’à l’avenue Pierre et Marie Curie (non comprise). Dans ce scénario, la plupart des quartiers actuellement en zone bleue passent en zone verte : quartiers des Étangs (en partie), Brugmann-Lepoutre, Bascule, Université, Volta, Plaine, etc. Seuls certains quartiers du sud d’Ixelles restent en zone bleue : square du Vieux Tilleul, Saint-Adrien, square du Solbosch, Relais, etc.

Du changement pour les zones grises

La commune propose d’adapter certaines zones grises :

- dans le secteur Nord, en définissant une limite de la zone au sud incluant le quartier Flagey qui subit une forte pression et où se trouve un parking public ;

- dans le secteur Ouest, en étendant la zone grise au quartier Tenbosch, de manière à couvrir intégralement la partie du secteur comprise entre la chaussée de Vleurgat, la chaussée de Waterloo, la chaussée de Charleroi et l’avenue Louise ;

- dans le secteur Sud, en maintenant la zone grise autour de la zone rouge du cimetière d’Ixelles (à forte activité Horeca) mais sans l’axe Couronne qui sera inclus dans la zone verte.

Une nouvelle zone rouge

La commune propose encore de :

- créer une nouvelle zone rouge dans le haut d’Ixelles, comprenant les axes à forte présence commerciale que sont la chaussée de Wavre (entre la rue Goffart et la chaussée d’Ixelles) et la rue de la Paix ;

- compléter la zone rouge de la rue du Bailli en réglementant en zone rouge la place du Châtelain, la rue du Page (entre la rue Américaine et la rue de l’Aqueduc) et la rue Simonis (entre la rue du Bailli et la place du Châtelain).

La zone bleue maintenue dans le Sud

La commune souhaite maintenir une zone bleue dans le sud de la commune, depuis les limites communales jusqu’à l’avenue Pierre et Marie Curie, celle-ci exclue. La zone verte est étendue jusqu’à l’avenue Pierre et Marie Curie. Le quartier Volta, autour du Centre sportif Albert Demuyter, est inclus dans la zone verte.

Les tarifs de la zone grise en hausse

Les tarifs de la zone grise devront se conformer à ceux imposés par l’agence Parking.brussels. Et l’augmentation est salée. Voici le comparatif.

Tarification actuelle : 15 min, gratuit ; 30 min, 0,50 € ; 1 h , 1 € ; 2 h, 3 € ; 3 h, 5 € ; 4 h, 8 € ; 4 h 30, 9,50 €. Tarification demain : 15 min, gratuit ; 30 min, 0,50 € ; 1 h, 2 € ; 2 h, 5 € ; 3 h , 8 € ; 4 h, 11 € ; 4 h 30, 12,50 €.

De même, les tarifs de la carte de dérogation riverains (15 € pour la première carte du ménage, 50 € pour la seconde) seront amenés à augmenter. Le tarif de la carte à destination des professionnels et celui de la carte à destination du personnel des établissements scolaires également.M. L.