L’UE dénonce des propos "inacceptables" d’Erdogan

L’Union européenne a condamné mardi les " annonces inaccept able s" du président turc, Recep Tayyip Erdogan, sur Chypre, principal obstacle à une normalisation des relations avec Ankara. Elle menace de prendre des mesures de rétorsion dans une déclaration publiée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et validée par les 27 pays membres de l’UE.

Auparavant, le Conseil de sécurité de l’Onu avait lui aussi condamné les propos de M. Erdogan, à l’unanimité.

Le président turc s’est rendu à Chypre-Nord le 20 juillet, date anniversaire de l’opération qui a conduit à la partition de l’île, et s’est prononcé pour une solution à deux États, rejetée par l’UE. Il a également soutenu le projet de réouverture de l’ancienne station balnéaire de Varosha, fuie par ses habitants en 1974 et entourée de barbelés par l’armée turque.

L’UE "condamne fermement les mesures unilatérales prises par la Turquie et les annonces inacceptables faites par le président turc et le chef de la com munauté chypriote turque le 20 juillet 2021 concernant la réouverture de la ville clôturée de Varosha ", indique la déclaration des Vingt-sept. " L’UE appelle à l’annulation immédiate de ces actions et à l’annulation de toute s les mesures prises à Varosha depuis octobre 2020 ", ajoute le texte.

Échec des pourparlers

Les négociations sur un règlement du problème chypriote sont dans l’impasse depuis 2017. En avril, une tentative de relance des pourparlers par le secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres s’est soldée par un échec.

Les relations entre l’UE et la Turquie se sont fortement dégradées depuis 2016, notamment en raison de la répression implacable en Turquie contre toute forme de contestation.

De plus en plus isolé sur le plan diplomatique et traversant des difficultés économiques, Ankara a multiplié les appels à une normalisation avec l’UE. Mais les dirigeants européens ont imposé leurs conditions et l’une d’elles est " un règlement global du problème chypriote ". (D’après AFP, Belga)