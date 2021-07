Matthias Casse se pare de bronze : "Et je n’étais pas à 100 %"

Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Le secret était bien gardé. Excepté son entourage proche, personne n’était au courant. Et pourtant, à Tokyo, Matthias Casse, le champion du monde en titre, a décroché la médaille de bronze olympique malgré une épaule gauche diminuée.

À sa descente du podium, l’Anversois confirme. "Je me suis blessé lors d’un stage en Croatie (NdlR : à Porec) il y a un peu plus de trois semaines. Je travaillais avec un judoka que je connais bien et je suis mal retombé sur l’épaule." La douleur fait alors craindre le pire mais le staff médical se veut rassurant. Sans lésion structurelle, le n°1 mondial (-81 kg) participera à ses premiers JO à condition d’adapter sa préparation.

"Étant donné que je ne pouvais plus combattre réellement durant les trois dernières semaines, on a plutôt cherché à peaufiner ma condition physique en enchaînant les exercices cardio, par exemple. Évidemment, j’ai aussi fait de nombreuses séances avec le kiné", raconte celui qui a décroché la 14e médaille du judo noir-jaune-rouge aux Jeux. "Les trois ou quatre premiers jours, je ne pouvais rien faire. Mais heureusement, j’ai mordu sur ma chique, j’ai gardé le cap mentalement et mon état a fini par s’améliorer."

Grosse frayeur en début de tournoi

Reste que l’ancien sparring-partner de Dirk Van Tichelt est toutefois monté sur le tapis du Nippon Budokan en étant loin de son tout meilleur niveau. "J’étais prêt physiquement, même si mon épaule me faisait parfois mal. Par contre, mon ‘feeling judo’ n’était pas à 100 %."

De quoi expliquer notamment la grosse frayeur qu’il a connue en début de tournoi - il a été marqué waza-ari après 22 secondes de combat - face au modeste Portoricain Adrian Gandia.

"Entre faire quelques simulations de combat et affronter réellement un adversaire, il y a un monde", reconnaît Matthias Casse. "Surtout qu’avec la pression, mon entrée en lice était plus difficile à appréhender. Mais sincèrement, vu les circonstances, je ne m’en suis pas mal sorti."

Uniquement battu en demi-finale sur un point tendancieux accordé au Japonais Takanori Nagase, le futur champion olympique, le protégé de Mark van der Ham voulait finalement voir le verre à moitié plein à l’issue de la journée.

"Bien sûr que j’étais venu pour l’or malgré les circonstances. Et bien sûr que ça m’a fait mal de voir la finale s’envoler. Mais je ne peux qu’accepter la décision des juges, note humblement le champion du monde. J’ai tout donné durant la journée : je ne peux donc pas parler d’une occasion manquée. Et puis, je sais qu’il y en aura d’autres…"

L’esprit déjà tourné vers Paris 2024 où il sera "motivé à l’idée de faire mieux encore", l’Anversois quitte donc le Nippon Budokan "satisfait" et "heureux" de sa médaille de bronze. Comme son mentor Dirk Van Tichelt, il y a cinq ans, qui avait décroché la 3e place sous les yeux de son sparring-partner de l’époque, un certain… Matthias Casse.