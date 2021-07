Pas d’assouplissements Covid avant septembre

Avec le retour des beaux jours, l’envie de faire place nette et de donner un coup de frais aux extérieurs se fait sentir. Conséquence, les recyparcs de l’intercommunale Hygea sont à nouveau plus fréquentés. C’est en tout cas ce qu’estiment certains citoyens, qui regrettent les temps d’attente trop longs et la limitation "trop stricte" du nombre de véhicules pouvant simultanément pénétrer sur le site même du parc.

"Hygea fait de l’excès de zèle, il serait temps de changer les mesures", estime un citoyen qui a fait part de sa grogne sur les réseaux sociaux après avoir fait demi-tour parce qu’une vingtaine de véhicules composaient la file d’attente au recyparc de sa commune. Plusieurs commentaires vont dans le même sens. Et pourtant, du côté de l’intercommunale, le constat est tout autre. La météo capricieuse - pour ne pas dire désastreuse - du début d’été a limité la forte affluence aux parcs.

Pas question donc d’assouplir les mesures en vigueur depuis plus d’un an. "Sur le terrain, les préposés ne constatent pas de forte affluence, ce qui pourrait cependant changer dans les prochains jours avec le retour du soleil et de conditions plus sèches", explique Anne Copin, en charge de la communication pour Hygea. "Même si cela devait être le cas, on serait probablement loin de la situation vécue l’an dernier."

Le masque reste obligatoire

En 2020 à la même période, mieux valait en effet avoir la journée complète devant soi pour aller se débarrasser de l’un ou l’autre déchet. "On s’était vraiment retrouvés dans un goulot d’étranglement à la suite de la fermeture des parcs. Ce n’est pas le cas ici, même si un temps d’attente n’est pas exclu. Le nombre de véhicules autorisés à pénétrer sur le site dépend de la surface du recyparc, mais on tourne en général autour de trois."

Aucun changement ne devrait intervenir avant septembre, au moins. "Nous nous devons en revanche d’insister sur le respect de ces mesures, notamment du port de masque. De nombreuses personnes, au motif qu’elles sont vaccinées, ne le portent plus. Il reste obligatoire pour accéder aux parcs. De même, de trop nombreuses personnes se présentent avec des déchets qui doivent être jetés via les sacs d’ordures ménagères et sont donc refoulées à l’entrée."

Ce qui, forcément, entraîne une perte de temps pour tout le monde…E.Brl