Rentrée des classes : un défi !

Parmi les nombreux bâtiments ayant souffert des inondations, il y a également des établissements scolaires… "Sur la Wallonie, nous concernant, on estime qu’environ 5 bâtiments ont été plus endommagés que d’autres. La priorité sera mise sur ceux-là. Un travail y a déjà été réalisé grâce à la solidarité qui s’est créée au départ des équipes, et des experts se sont rendus sur place pour évaluer les dégâts", précise la porte-parole de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), le plus grand pouvoir organisateur d’enseignement public dans la partie francophone du pays.

En province de Liège, on évoque notamment, du côté de Verviers, les athénées Verdi et Thil Lorrain.

Sachant que, dans certains cas, les locaux sont hors d’usage, autant dire que le défi est de taille pour les équipes éducatives qui doivent remettre les lieux en état et rééquiper les installations en vue de la rentrée des classes… d’ici environ un mois…

Dépôts au CAF

Raison pour laquelle Wallonie-Bruxelles Enseignement a lancé un appel aux dons afin de collecter du matériel scolaire, des jouets, jeux de société, articles de premier âge, du matériel de peinture et de dessin… Bref, tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement d’une école.

C’est au CAF (Centre d’autoformation et de formation continue) à Tihange que les dons peuvent être déposés depuis ce lundi. Les lieux sont accessibles à cet effet de 9 h à 16 h ainsi que le jeudi de 16 h à 19 h. Les dons y seront donc centralisés pour ensuite être distribués, dès le 16 août, aux écoles selon leurs besoins. On précise au CAF que la volonté est de venir ainsi en aide à toutes les écoles ayant subi les inondations, quel que soit le réseau d’enseignement.

"Les besoins sont actuellement recensés mais on peut déjà dire qu’ils portent notamment sur des manuels, du matériel informatique à renforcer ou remplacer ou encore du matériel paramédical pour les centres PMS", poursuit la porte-parole de WBE, qui précise que cet appel aux dons s’adresse aux établissements scolaires non impactés, aux parents d’élèves ou à toute personne qui souhaiterait ainsi se montrer solidaire.

La semaine dernière, la ministre de l’Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir, indiquait que c’est désormais "une course contre la montre pour pouvoir accueillir les élèves à la rentrée" pour les écoles sinistrées… Pour certaines, il se pourrait même que la rentrée ne puisse s’organiser dans les locaux actuels…

"On fait le maximum pour assurer la meilleure rentrée possible. Grâce à la solidarité et à l’engagement qui se dégagent, on y croit", conclut-on à WBE.Jessica Defgnée