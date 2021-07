Simone Biles, championne en souffrance

La scène a déconcerté l’ensemble des (nombreux) journalistes présents à l’Ariake Gymnastics Center pour assister à la première finale de Simone Biles dans ces Jeux olympiques de Tokyo : à l’issue du saut et d’une prestation très moyenne pour elle dont les standards sont particulièrement élevés (elle s’est contentée d’une vrille et demie), l’Américaine a subitement quitté la salle de compétition avec sa coach, Cécile Landi. Quelques instants plus tard, elle revenait auprès de ses équipières pour les informer qu’elle en resterait là dans cette finale par équipe et les encourager avant d’enfiler son survêtement et d’assister à la suite des épreuves. Qui se sont achevées par la victoire de la Russie sur les États-Unis, la Grande-Bretagne complétant le podium.

La tribune de presse, branchée en permanence sur les réseaux sociaux, a bruissé de diverses rumeurs, pendant de longues minutes, sur les raisons de ce retrait inhabituel. Blessure aux orteils, à la cuisse, problème neurologique l’empêchant de s’orienter dans l’espace, volonté pour Simone Biles de se préserver pour les finales aux engins : tout y est passé. Avant que le communiqué des instances sportives américaines ne tombe et n’invoque des "raisons médicales", un terme qui, vous l’avouerez, n’apporte pas davantage de clarté sur la situation.

"Les démons"

Simone Biles, ne semblant a priori pas particulièrement abattue et ayant assisté à la suite des épreuves aux côtés de ses deux entraîneurs, il faudra attendre qu’elle sorte de la salle, à la fin de la cérémonie protocolaire, et traverse une zone mixte un peu plus chaotique qu’à l’ordinaire pour recueillir les explications de l’intéressée.

Laquelle a évoqué "les démons" qui se trouvent dans sa tête. "Dès que je monte sur le tapis, c’est juste moi et ma tête… traiter avec des démons dans ma tête […] Je dois faire ce qui est bon pour moi et me concentrer sur ma santé mentale et ne pas compromettre ma santé et mon bien-être", a-t-elle notamment expliqué.

Un problème de santé mentale qui rappelle les propos tenus il y a quelques semaines par la joueuse de tennis Naomi Osaka… éjectée du tournoi de Tokyo le même jour. "Je n’ai plus autant confiance en moi qu’avant, je ne sais pas si c’est une question d’âge", a encore confié Simone Biles. "Je suis un petit peu plus nerveuse quand je fais mon sport. J’ai l’impression que je ne prends plus autant de plaisir qu’avant."

Sa situation sera désormais évaluée au jour le jour, son prochain rendez-vous étant programmé dès jeudi avec le concours individuel. Mais sera-t-elle présente ce jour et le sera-t-elle d’ici à la fin des Jeux ? Certains n’excluent pas un scénario catastrophe.

"Cela montre qu’elle est humaine alors que le monde entier fait reposer énormément de pression sur ses épaules", a réagi Nina Derwael. "Elle doit soi-disant remporter telle, telle et telle médaille. Au niveau pression, c’est encore dix fois pire que moi."

L.M.