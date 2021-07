Sur la ligne de "Départ" au château d’Hélécine

Première coproduction des compagnies La Maison éphémère et Pop up, "Le Départ" se joue dès ce mercredi au domaine d’Hélécine. Un spectacle polymorphe où s’entrelacent théâtre, cirque et danse. Entre la pluie et les inondations, les répétitions n’ont pas été de tout repos.

Ambiance Stéphanie Bocart

Depuis 2002, on crée des spectacles en extérieur, donc les conditions du plein air, on les connaît. Mais, là, une situation comme ça, on n’a jamais eu ! Jamais, jamais", s’exclame Brigitte Baillieux, codirectrice artistique de la compagnie La Maison éphémère. Si, ce jeudi après-midi, elle a chaussé ses lunettes de soleil et s’est coiffée d’un panama pour se protéger de la chaleur qui irradie sur le domaine d’Hélécine, quelques jours plus tôt, c’est abritée d’une cape de pluie sous un parasol détrempé qu’elle dirigeait les répétitions du tout nouveau spectacle Le Départ. "Depuis fin juin, avec mon assistante à la mise en scène, Tiphaine van der Haegen, on a répété sous la pluie huit heures par jour pendant deux semaines. C’était non-stop, reprend-elle. Comme il y a des acrobaties dans le spectacle, le décor - une caravane - est constitué de points d’appui. Donc, on ne peut pas répéter en salle ; on est obligés de répéter dans le décor. Les artistes étaient, eux, à l’abri."

Mais c’était compter sans les terribles inondations de mi-juillet. Alors que des pluies diluviennes s’abattaient sur la Belgique, la Petite Gette qui alimente les étangs du domaine d’Hélécine est sortie de son lit, faisant déborder l’étang au bord duquel est posée la caravane. "Il y a eu de l’eau et de la boue jusqu’à la deuxième rangée de sièges du gradin des spectateurs, montre Guy Theunissen, comédien et codirecteur artistique de La Maison éphémère. Il y avait tellement d’eau qu’on a cru que la caravane allait être emportée, mais, heureusement, elle a résisté." La catastrophe a été évitée de justesse. "On a dû sortir tous les éléments en bois de la caravane et les faire sécher. L’équipe a été super efficace, se réjouit Brigitte Baillieux, parce qu’on a dû tout remettre en place, nettoyer, rechanger les plannings, etc., et on est dans les temps (la première a lieu ce 28 juillet, NdlR). Ça relève quasi du miracle."

"19 h, c’est tard, même quand on a 35 ans"

Flaques, pelouse imbibée d’eau et boue séchée, le pourtour de l’étang porte encore les stigmates des dramatiques inondations. Bien qu’il faille encore déblayer ici et là autour du gradin, l’équipe du Départ a repris les répétitions.

Une valise rouge à la main, le fils (interprété par le circassien Mikail Karahan), sur le point de partir, attend. Son père (Guy Theunissen) et sa mère (Jamila Drissi) sont à table, devant un grand écran de télévision. Autour d’eux, des placards et des tiroirs empilés les uns au-dessus des autres rendent l’espace terriblement étriqué. "Tu pars ? À cette heure ?, demande la mère à son fils. - Il n’est que 19 h, lui rétorque le père. - Tout de même ! […] - Mais fous-lui la paix ! Il a 35 ans et il est 19 h ! - 19 h, c’est tard, même quand on a 35 ans. On est en novembre […] 19 h, il fait noir ; 19 h, c’est dangereux ; 19 h, s’il arrive quelque chose, comment on fait ? […] Il fait froid dehors. Mets ton bonnet", intime-t-elle à son garçon.

La scène terminée, Brigitte Baillieux, carnet de notes sous les yeux, s’approche des comédiens et leur livre ses remarques et conseils : "Jamila, au début, tu étais un peu trop brute. Concernant ta voix, elle était bonne. Tu n’as jamais besoin de forcer plus ta voix. Guy, tu as raison, le niveau sonore de la télé est beaucoup trop fort." Placement, intonation, gestuelle, son… tout est passé au crible avant de répéter la scène suivante.

Contenu, émotion et humour grinçant

Écrit en 2017 par la comédienne belge Mireille Bailly, Le Départ (Lansman Éditeur) met en scène deux familles que tout oppose - l’une vit recluse dans une caravane ; l’autre est richissime - mais dont les fils respectifs, trentenaires, sont amoureux et désirent quitter le nid familial. "J’ai découvert le texte Le Départ en participant au jury du Prix des metteurs en scène CED-WB. Je connaissais Mireille Bailly, mais, comme les pièces sont anonymes, je n’imaginais pas que c’était d’elle, sourit Brigitte Baillieux. J’ai vraiment flashé parce que ce qui est très beau dans cette pièce, c’est qu’elle mélange du contenu, de l’émotion et beaucoup d’humour grinçant."

Pour ancrer l’histoire, "nous avons imaginé une caravane arrêtée au bord de l’eau, un peu en référence aux caravanes résidentielles, pour incarner l’immobilisme de cette famille. Leur seule fenêtre sur le monde, c’est leur télévision, sinon ils ont des verrous partout, ne reçoivent aucune visite. Ces gens ont peur de sortir, peur du monde". Paralysés par cette peur, le père, chômeur, et la mère, possessive et infantilisante, se refusent à ce que leur fils quitte la maison.

"Dans l’écriture de Mireille, il y a des logorrhées quand les parents s’emballent dans leurs raisonnements, qui sont assez premier degré, décrit encore la metteuse en scène. Cela rend la situation à la fois absurde et tragique et c’est cela qui est très drôle." Alors que les parents parlent tout le temps, "les fils sont quasi muets, mais ils s’expriment autrement : la différence se marque par le langage corporel". Voilà pourquoi, "je voulais un acrobate de manière à ce que la façon dont il se déplace dans la caravane n’ait rien à voir avec quelque chose d’habituel, ni avec ses parents". Quant au second fils, il est incarné par le danseur Victor Launay. "Le texte de Mireille se termine par une scène de danse, je voulais donc un vrai numéro, une chorégraphie qui mixe danse et acrobatie."

La caravane, personnage à part entière

Symbole de cette vie d’ermite, la caravane constitue un personnage à part entière. Elle a été imaginée par la scénographe Maggy Jacot, dont la compagnie Pop up coproduit le spectacle - Axel De Booseré, codirecteur de Pop up, joue, quant à lui, le rôle de Monsieur. "J’ai déjà travaillé avec Maggy Jacot sur deux de mes spectacles, indique Brigitte Baillieux, mais Le Départ est la première coproduction de nos deux compagnies."

"Il y a un vrai sens dramaturgique à ce que le décor soit un petit espace, explique Maggy Jacot. Ces gens ne peuvent pas quitter leur lieu et le monde s’est rétréci autour d’eux. Les tiroirs et placards qui s’entassent montrent qu’ils ont construit leur univers de manière compulsive : ils les remplissent et les referment. En outre, par la contrainte qu’elle impose aux personnages de bouger d’une certaine façon, la caravane devient un personnage à part entière." Elle a ainsi été fabriquée et aménagée en tenant compte "en partie" des déplacements du circassien, qui a besoin de plusieurs points d’appui pour effectuer ses acrobaties. "En partie", souligne la scénographe, car le décor "doit pouvoir être monté et démonté tant à l’extérieur qu’à l’intérieur" puisque le spectacle va, notamment, être présenté en salle à Spa mi-août. Pour Mikail Karahan, spécialisé en roue Cyr et acrobaties, jouer dans un espace aussi restreint est une première, "mais les obstacles sont toujours une opportunité pour trouver de nouvelles idées de mouvement", affirme-t-il. C’est également la première fois qu’il confronte l’art du cirque au théâtre et à la danse. Une expérience "très enrichissante, car j’ai pu trouver des espaces de liberté et faire des propositions en regard du jeu des comédiens".

Acceptation de la différence, socio-économique ou sexuelle ; relations intrafamiliales ; amour maternel ; peur du monde extérieur ; enfermement ; émancipation des jeunes ; besoin de liberté…, "cette pièce qui est emplie, par son dénouement, de beauté et de fraîcheur peut certainement résonner", promet Brigitte Baillieux, et faire écho, à diverses échelles, tant aux secousses du monde et de l’actualité qu’au vécu de chacun.