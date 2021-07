Le bonheur de Barthelemy, les larmes de Michel

En terminant dixième de la course individuelle organisée ce mardi dans le Marine Park d’Odaiba, Valerie Barthelemy a créé la surprise en réalisant la meilleure performance de sa carrière à ce niveau. "Je suis super contente. Au départ, j’ignorais ce que je pouvais faire. Je me disais que terminer parmi les vingt premières serait déjà bien… Je savais que j’étais en bonne forme, mais je ne l’avais pas encore montré cette année." Également en lice mardi, Claire Michel a, pour sa part, vécu une course bien moins réjouissante. Jamais dans le coup, la Bruxelloise a franchi la ligne d’arrivée à la dernière place (34e) à plus de 15 minutes de la nouvelle championne olympique, la Bermudienne Flora Duffy. Pire, la jeune femme a terminé l’épreuve en étant blessée au mollet gauche. En larmes, elle a été emmenée directement à l’infirmerie. Seul point positif : elle ne souffre d’aucune lésion sérieuse (petite élongation). Selon le staff belge, elle devrait donc être capable de tenir sa place dans le relais mixte prévu ce samedi. A.M., à Tokyo