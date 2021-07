Ulysse de Pauw va vivre son rêve

À bientôt 20 ans, Ulysse De Pauw sera l’unique débutant belge sur cette édition des 24 Heures.

En quelques années seulement, son rêve de gamin est devenu aujourd’hui une réalité. "Je suis cette course depuis que je suis tout petit", se souvient celui qui aujourd’hui dépasse le mètre nonante. "Je venais avec mes parents soutenir l’équipe Delahaye Racing de mon parrain Pierre Sevrin. Puis, il y a quelques années, j’étais venu seul vivre le week-end avec le team alignant une Porsche. J’étais premier assistant au nettoyage des jantes. Et là maintenant je vais me retrouver sur la grille. Je réalise petit à petit que mon rêve va devenir réalité. J’ai vraiment hâte d’y être, que cela commence. Je suis hyper heureux."

Ulysse a rejoint un très beau trio composé des Français Nelson Panciatici et Pierre-Alexandre Jean et du Sud-Africain Stuart White.

"Je ne veux me mettre aucune pression de résultat pour cette première. On va faire du mieux qu’on peut. Même si elle n’a pas réussi à s’imposer ces dernières années, la Bentley Continental est une GT3 fiable. Le circuit de Francorchamps que je connais par cœur lui convient plutôt bien avec ses lignes droites et ses longs virages rapides. J’ai d’ailleurs signé le quatrième chrono de la deuxième journée de tests en 2:18.7. Mais bon notre BOP n’est logiquement pas aussi favorable que sur des petits tracés comme Misano et Zandvvort sinon on alignerait tout le monde."

Le podium en Silver

Quelles ambitions donc ? "Je serais déjà très content de franchir la ligne d’arrivée et d’accumuler ainsi du roulage pour mon championnat sprint (trois podiums de catégorie et un au général en six manches). Maintenant, si je suis assez réaliste pour savoir qu’on ne terminera pas dans les trois premiers au général, on ne dira pas que je suis fou si je prétends viser un podium de catégorie en Silver. Et si c’est le cas, nous ne serons pas loin du top 15 absolu."

Et en qualifications ? La Super Pole réunissant le top 20 est-elle jouable ? "Mon équipe CMR est motivée par cette idée. Il y a pas mal de nouvelles pièces sur l’auto. Ils préparent vraiment cela bien. Maintenant on a le désavantage de devoir rouler à quatre et comme on ne peut pas remettre de l’essence durant la qualif, le premier s’élancera avec une voiture plus lourde que tous les concurrents inscrits en Pro-Cup. Ce sera donc difficile d’avoir un meilleur temps moyen qu’eux, mais ce n’est pas impossible non plus. Pour ma part, j’espère juste réussir à démontrer ma vitesse de pointe lors de ma partie."

Une vélocité déjà prouvée à maintes reprises à l’école du karting, de la F3 britannique ou de la F4 française dont est issu ce quatuor à suivre de très près.

Olivier de Wilde