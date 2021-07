"Un mouvement qu’on a répété une centaine de fois"

C’est avec une certaine émotion et beaucoup de passion que Dirk Van Tichelt a vécu la journée olympique de Matthias Casse, en direct, à la VRT, radio et télé.

"Je suis crevé !", lance-t-il. "Je me suis levé à 2 h 45, mais ça en valait la peine… J’ai littéralement explosé quand Matthias a marqué contre le Géorgien Grigalashvili. J’ai crié ippon en frappant du poing sur la table devant moi. J’ai effrayé la journaliste. Mais j’étais tellement content ! Enfin, j’ai quand même dû attendre que l’arbitrage vidéo confirme ce que j’avais vu, c’est-à-dire le contre gagnant de Matthias. C’est un mouvement que nous avons répété des centaines de fois à l’entraînement. Et il a payé avec cette formidable médaille de bronze. En tout cas, cette victoire était plus nette que celle de Nagase en demi-finale. Franchement, un waza-ari, ça ? Pour un Japonais, au Japon ! Il y a vingt ans, ce mouvement ne valait même pas un koka… Mais bon, à un moment donné, les arbitres n’aiment pas voir s’éterniser une prolongation, qui plus est avec un Japonais, chez lui. Finalement, Matthias a connu le même scénario que moi à Rio avec une défaite en demi-finale, face à Ono, et une victoire ensuite pour le bronze. Mais, à 24 ans, il est bien en avance sur moi qui en avais 32 quand j’ai décroché ma médaille. Et puis, surtout, il est en train d’éclipser tout ce que j’ai réussi dans ma carrière. Mais je ne lui en veux pas ! Matthias est beaucoup plus fort que moi. Physiquement et mentalement, il devait l’être après s’être blessé en stage, il y a trois semaines, en Croatie. Matthias y a été victime d’une luxation de l’épaule gauche qui aurait pu tout compromettre. Le fait qu’il n’ait plus combattu depuis lors, avant de se présenter sur le tatami ici, à Tokyo, explique pourquoi il a été surpris par le Portoricain Gandia lors de son premier combat. Là, il a frôlé la catastrophe ! Tout comme contre le Suédois Pacek, toujours dangereux. Mais, à chaque fois, sa réaction fut fulgurante, preuve qu’il est un grand champion. Si son face-à-face avec le Russe Khubetsov fut moins sexy, ce fut parfait tactiquement ! Dommage, ensuite, la manière de combattre et de gagner du Japonais Nagase qui a passé son temps à casser chaque prise de garde de Matthias…"