Terrible nouvelle : Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom est à nouveau de retour. Mais tout espoir n’est pas perdu, les sept Horcruxes - ces objets qui renferment une partie de son âme - ont été localisés au sein du parc du château de La Hulpe. Seul ou en équipe (de maximum huit) et à l’aide de votre baguette magique (symbolisée par votre GSM) et du "Chicaneur" (une application à télécharger), parviendrez-vous à tous les retrouver et à les détruire pour espérer vaincre le seigneur des Ténèbres ?

Tel est le défi lancé aux sorciers en herbe par "Poudlard plus qu’une maison" - en collaboration avec le syndicat d’initiative de La Hulpe et la commune -, qui organise pour la toute première fois sa célèbre chasse aux Horcruxes au sein du parc du château de La Hulpe.

Une chasse au trésor dans l’univers d’Harry Potter rythmée par différentes énigmes qui vous permettront de localiser le journal intime de Tom Jedusor, la bague d’Elvis Gaunt, le médaillon de Serpentard, la coupe de Poufsouffle, le diadème perdu de Serdaigle, Nagini et peut-être même Harry Potter. Pour, au bout de votre quête, tenter d’empêcher le retour du seigneur des Ténèbres.

"On a appris que ‘Poudlard plus qu’une maison’ cherchait un endroit pour organiser l’événement en Brabant wallon, on a alors sauté sur l’occasion de l’organiser ici à La Hulpe, dans le cadre magique du domaine Solvay, se réjouit Xavier Verhaeghe, l’échevin de la Jeunesse. D’autant plus que l’événement se veut familial, en plein air et qu’il a déjà été organisé en plein confinement, il est donc pleinement Covid-safe."

Les inscriptions se dérouleront entre le 14 et le 30 juin prochains, avec une priorité réservée aux La Hulpois dans un premier temps, avant que l’événement ne soit ouvert à tous. La date de l’événement est, elle, déjà fixée au 29 août prochain.Gérald Vanbellingen