Une heure de vérité à Washington

La commission parlementaire d’enquête sur l’assaut du Capitole, le 6 janvier, a entamé ses auditions mardi à Washington. Une commission "spéciale" puisque les Républicains ont refusé de s’associer à la démarche des Démocrates, à l’exception de deux francs-tireurs, les députés Liz Cheney et Adam Kinzinger, qui s’étaient déjà distingués en rompant les rangs pour voter la destitution de Donald Trump.

Le Parti républicain en tire argument pour discréditer par avance le travail de ces élus en le réduisant à une opération politique partisane. C’est pourtant lui qui s’est opposé à la mise en place d’une commission sur le modèle de celle qui fut constituée au lendemain des attentats du 11 Septembre. Or, l’enjeu est tout aussi crucial qu’il y a vingt ans. Si les États-Unis furent alors attaqués par des ennemis de l’extérieur, c’est la démocratie américaine qui, cette fois, a été mise en danger par un terrorisme intérieur tout aussi fanatique.

Le rôle de la commission est d’autant plus important, pour cerner les faits, établir les responsabilités et écrire l’Histoire, que le Parti républicain se livre à un révisionnisme répugnant. Passée l’émotion du moment, qui avait vu ses leaders à la Chambre et au Sénat, Kevin McCarthy et Mitch McConnell, publiquement condamner Donald Trump pour avoir encouragé les émeutiers, il cautionne une sidérante banalisation des événements du 6 janvier. La mise à sac du Capitole est désormais ramenée à une simple défaillance des services de renseignement et des forces de sécurité qui n’auraient pas été capables de l’empêcher. On a entendu un élu républicain de Géorgie, Andrew Clyde, assimiler cette intrusion à… une "visite touristique normale", et Donald Trump rejeter la faute sur Nancy Pelosi, speaker démocrate de la Chambre - une énormité répétée, sans surprise, par la nouvelle présidente de la Conférence républicaine à la Chambre, Elise Stefanik. Le Parti républicain qui transforme les coupables en victimes : on en est là.