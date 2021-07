Wall Street

En recul. La Bourse de New York a ouvert mardi en baisse, pas impressionnée par les résultats d’entreprises pourtant souvent supérieurs aux attentes et déçue par un indicateur macroéconomique inférieur aux prévisions. Vers 14 h 10 GMT, le Dow Jones perdait 0,47 % à 34 979,33 points, après avoir enregistré un nouveau record la veille, le Nasdaq 0,90 % à 14 811,07 points et l’indice élargi S&P 500 0,45 % à 4 402,32 points. La vague de publications d’entreprises, avec des chiffres très séduisants dans l’ensemble, de Tesla à Hasbro hier, n’a pas suffi à entraîner les indices, qui avaient grappillé un peu de terrain lundi. "Les investisseurs sont devenus tellement exigeants par rapport aux résultats des entreprises que le moindre mot inattendu fait baisser les actions", a observé Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Services. (AFP)