À la suite des inondations, Walhain gèle les gros projets immobiliers

À la suite des nombreuses inondations qui ont frappé la commune ces dernières semaines, le collège communal de Walhain a décidé ce jeudi de geler les projets immobiliers d’envergure envisagés sur le territoire. Une mesure forte, parmi d’autres, qui seront présentées lors du prochain conseil communal. Ce gel sera maintenu jusqu’à la révision du schéma de développement communal, démarrée il y a deux ans et pour laquelle un bureau d’études a été désigné. Sa finalisation est espérée pour l’an prochain.

La réflexion était menée depuis un petit temps au sein du collège communal mais les événements récents ont accéléré la prise de décision. "Walhain fait face à une forte urbanisation, observe le bourgmestre, Xavier Dubois. Or l’urbanisation est un des facteurs qui peut augmenter le risque de ruissellement et de débordements des eaux et donc d’inondations. C’est la raison pour laquelle on a décidé de geler les gros projets immobiliers, le temps de finaliser l’étude. On parle ici de projets immobiliers qui s’écartent du schéma de développement communal actuel, en termes de densité ou qui seraient situés dans un problème de gestion, de ruissellement et de débordement des eaux." À cet égard, le collège insistera auprès du bureau d’études sur la problématique des inondations et sur l’importance de préserver des zones tampons.

Pistes à l’étude

D’autres pistes sont également à l’étude pour tenter de mieux maîtriser le phénomène. "On pense aussi à l’aménagement des voiries impactées, au développement de bassins d’orage, au travail avec les agriculteurs et au curage des cours d’eau, en collaboration avec la Province, énumère le bourgmestre. Tout cela se fera en discussion avec les riverains."

En ligne de mire de ce gel des projets immobiliers d’envergure, il y a évidemment le projet de 70 logements porté par la Mutualité chrétienne sur le site du Carmel. Un site lui-même inondé par le débordement du Hain le 15 juillet dernier. "On est au-delà de la densité prévue dans le schéma de développement communal, on sera donc peut-être amené à demander aux porteurs du projet de revoir la densité ou de prévoir des aménagements spécifiques sur cette zone, de type bassin d’orage ou zone de rétention."

Les dernières inondations n’ont en tout cas pas refroidi la Mutualité chrétienne, qui n’a pas l’intention, à ce stade, d’adapter le projet. Contacté, le directeur de l’entrepreneuriat social au sein de la mutualité rappelle que les bâtiments prévus ne se situent pas en zone inondable et que les abords du Hain seront dédiés à des jardins et potagers collectifs. Et de préciser que le projet pourrait tout à fait s’adapter en fonction des desiderata de la commune. La demande de permis devrait être déposée en septembre prochain.Sarkis Geerts