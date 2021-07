"Arlequin, valet de deux maîtres", la commedia dell’arte revisitée

Critique Stéphanie Bocart

Venise, XVIIIe siècle. Clarice (Yentl Rousseau-Piot) et Silvio (Jérémie Pétrus) se fiancent en la demeure de M. Pantalon (Pierre Poucet), père de la future mariée, en présence du Docteur (Thierry Janssen) (père de Silvio), de Sméraldine (Shérine Seyad), servante de Clarice, et de l’aubergiste bègue Brighella (Marwane El Boubsi).

Mais voilà que la fête est interrompue : un étranger est à la porte et veut voir M. Pantalon. Entrée fracassante par une roue, la figure de gymnastique (!), du valet Arlequin (Othmane Moumen) qui annonce la venue depuis Turin de son nouveau maître, Federico Rasponi (Jeanne Kacenelenbogen). Stupeur ! C’est ce même Federico qui devait épouser Clarice (et qu’elle n’aimait pas), mais qui a été tué en duel quelque temps plus tôt par Florindo Aretusi (Soufian El Boubsi). Accusé d’avoir tué Federico, Florindo a fui Turin pour Venise.

Mais Beatrice (Jeanne Kacenelenbogen), sœur du défunt Federico, est aussi l’amante de Florindo. Folle d’amour pour lui, elle est partie à sa recherche à Venise en se travestissant en son frère, Federico. Pour corser le tout, Arlequin a aussi accepté de devenir le serviteur de Florindo. Le voici donc valet de deux maîtres, qui ne sont autres qu’amants, mais ignorent tout de ce terrible imbroglio…

Après une première version montée il y a vingt ans avec le Théâtre de l’Éveil, le Théâtre Le Public a choisi de recréer ce classique de Carlo Goldoni (1746) pour ouvrir sa nouvelle saison. Et qui de mieux que le talentueux Othmane Moumen, reconnu pour jouer avec une incroyable agilité sur scène, pour incarner le rôle phare d’Arlequin, personnage emblématique de la commedia dell’arte ? Car si Goldoni a façonné cette forme historique du théâtre italien en l’ancrant davantage dans le texte écrit ou en l’allégeant un peu des pitreries gratuites, tout le sel de la commedia dell’arte se retrouve dans Arlequin, valet de deux maîtres.

Masques, grimaces, mimiques, acrobaties…

Il y a d’abord les figures incontournables : le vieux Pantalon, le Docteur, le couple amoureux (Clarice et Silvio), la servante (Smeraldine) et le valet (Arlequin). Puis, les masques qui permettent d’identifier chaque personnage. Magnifiques, ils sont ici l’œuvre de Stefano Perocco. Quant aux costumes, ils ont été créés par Lionel Lesire. Enfin, il y a les innombrables - parfois un peu indigestes - pirouettes, mimiques, grimaces, gesticulations, acrobaties… rythmées et entrecoupées de musique.

Mise en scène sous le regard de Michel Kacenelenbogen et scénographiée par Anne Guilleray, cette version 2021 d’Arlequin est servie par une troupe enjouée et totalement investie, n’hésitant pas à distiller quelques touches comiques de modernité dans la gestuelle et le texte. Un texte, certes de 1746, mais qui s’avère percutant et clairvoyant sur la nature humaine et ses relations, en particulier sur le statut des femmes à l’égard des hommes.

Bruxelles, Le Public, jusqu’au 14 août. Infos et rés. au 0800.944.44 ou sur www.theatrelepublic.be