"Aucun champion n’est à l’abri d’une défaillance mentale"

Manuel Dupuis est psychologue du sport. À ce titre, il participe à la préparation mentale de différents sportifs, en leur apprenant ou en les aidant à gérer leur stress. Mais il intervient également quand l’un ou l’autre de ces athlètes connaît des soucis d’ordre psychologique, des coups de mou, des épisodes de dépression.

Sans vouloir analyser les causes du renoncement de Simone Biles, dont il ignore les ressorts réels, Manuel Dupuis relève que des "crises" comme celle que traverse la gymnaste américaine sont plus fréquentes qu’on le croit.

"La plupart des sportifs sont un jour ou l’autre en état de souffrance, mais ils adoptent mille stratégies pour dissimuler ce stress et ces stratégies d’adaptation sont souvent très fortes. C’est pourquoi on note rarement chez eux de grands signes de faiblesse alors même que l’intensité des entraînements et des compétitions, les enjeux de celles-ci, la pression de l’entourage, des médias sont parfois terribles", observe notre interlocuteur.

Pour qui il est bon que Biles, comme Osaka avant elle (voir ci-dessus), ait dit "stop" avant de dépasser ses limites.

"Souvent, les athlètes en difficulté n’ont pas ce réflexe et ils craquent pour de bon, comme ces employés modèles qu’un burn-out envoie à l’hôpital, précise M. Dupuis. J’estime qu’en l’occurrence, Simone Biles a eu un instinct de survie salvateur et s’est finalement montrée courageuse."

Les États-Unis en avance

De façon plus générale, le psy regrette qu’aujourd’hui encore le monde du sport cultive à ce point le culte de la performance. "Les coaches, les présidents de clubs, le milieu n’aiment pas les signes de fatigue, les plaintes, les baisses de régime. Celles ou ceux qui les expriment sont vite traités de paresseux ou de capricieux. Et les champions eux-mêmes, prisonniers de leur statut de demi-dieux, s’efforcent de ne rien montrer, au risque de faire appel à toute une série d’adjuvants parfois très dangereux."

Manuel Dupuis, qui rappelle que les sportifs de haut niveau sont les plus grands consommateurs de psychotropes, regrette que l’on parle encore assez peu de la "psychologie de la limite" dans le milieu. "Aux États-Unis, la santé mentale des sportifs est prise en compte depuis bien plus longtemps que chez nous, où les choses ne changent vraiment que depuis cinq, six ans."

Selon lui, le travail de prévention est essentiel. "Un athlète de haut niveau est soumis à un rythme de vie effréné, il doit gérer une pression énorme, et celle générée par les réseaux sociaux n’est pas la moins dévastatrice, il a donc tout intérêt à se faire suivre sur le plan psychologique. Et cela, son entourage doit le comprendre…"

Et quand il est trop tard ? "Nous avons des outils pour aider les sportifs à surmonter leur défaillance mentale et à revenir dans le coup. Cela prend parfois du temps, mais cela fonctionne. Rien n’est en tout cas plus grave que de fermer les yeux. Car les séquelles peuvent accompagner la victime tout au long de sa vie. Regardez le prix qu’un Maradona a dû payer pour assumer sa légende." Jean-Claude Matgen