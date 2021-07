Avis des brokers

Solvay (0,22 % à 113,95 euros) a été confirmé à "surperformer" chez le Crédit Suisse, qui a relevé son objectif de 110 vers 121 euros. L’analyste estime que le groupe chimique est valorisé de manière attractive au niveau de son secteur, et il a remonté ses attentes bénéficiaires pour les exercices 2021 et 2022. "Nous attendons une poursuite du programme de désinvestissements."

Umicore (-1,76 % à 52,56 euros) a vu son objectif de cours sensiblement relevé de 35 vers 54 euros chez ING, qui a maintenu sa recommandation à "conserver". Cette révision est intervenue avant la publication des résultats trimestriels, attendue pour ce vendredi. "Nous n’attendons pas de surprise majeure à cette occasion, et nous avons opté pour le maintien d’un avis prudent en raison de l’augmentation des risques dans la production de cathodes et de catalyseurs."

Elia (+4,47 % à 99,25 euros) a enregistré deux révisions haussières de ses objectifs de cours durant la séance de mercredi, respectivement de 105,5 vers 109 euros chez KBC Securities ("acheter") et de 94 vers 100 euros chez Degroof Petercam ("conserver"). Ces révisions sont intervenues à la suite de la publication de chiffres supérieurs aux attentes pour le premier semestre 2021 (soutenus par les activités allemandes), tandis que la faiblesse des taux obligataire supporte une valorisation plus élevée. Chez Degroof Petercam, l’analyste maintient toutefois un avis prudent en raison de la faible visibilité pour le projet Nemo Link, qui pourrait contribuer moins favorablement aux résultats durant le second semestre. G.Se