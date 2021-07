Marche-en-Famenne L’édition 2021 d’Horecatel est définitivement annulée

Après deux reports successifs, les organisateurs d’Horecatel ont décidé d’annuler l’édition 2021. "Cette édition aurait dû être celle des retrouvailles et de la reprise d’un secteur d’activité durement touché par la crise Covid", expliquent-ils "Malgré le soutien des exposants et des investissements consentis, le WEX, organisateur du salon, en est arrivé à cette décision difficile mais qui semble être la plus raisonnable compte tenu du contexte sanitaire. Horecatel sera de retour du 13 au 16 mars 2022." N.L.