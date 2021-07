Musique Arno, convalescent, jusqu’en 2022

Après une période d’observation à l’hôpital UZ de Bruxelles, le chanteur Arno poursuit sa convalescence chez lui. Sur recommandation de ses médecins, il va prendre une pause de plusieurs mois pour se reposer et retrouver la forme. Les concerts prévus en Belgique, France, Suisse et Pays-Bas à l’automne 2021 et l’hiver 2022, sont annulés. Les personnes munies de billets peuvent contacter leur point de vente afin de connaître, dans les meilleurs délais, les conditions de remboursement de leurs places.