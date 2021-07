Journaliste Police et Justice

Météo Juillet le plus humide depuis 1980 à Uccle

Pas moins de 151 mm de pluie sont tombés en juillet à Uccle, soit le mois le plus humide depuis 1980, a indiqué l’IRM. Le record de précipitations dans la commune bruxelloise pour un mois de juillet remonte à 1942, où 196 mm avaient été mesurés. Le record de précipitations sur 30 jours a été enregistré, lui, entre le 21 juin et le 20 juillet 1980, avec 241 mm à Uccle. Au même moment, on en comptait 343 dans les Hautes Fagnes. (Belga)