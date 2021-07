Solidarité Reconstruire ensemble

La nouvelle initiative "Reconstruire Ensemble" a annoncé mardi sa naissance. Via le site web reconstruire-ensemble.be, elle vise à aider les personnes sinistrées par les récentes inondations en répertoriant les professionnels du bâtiment qui acceptent de leur donner priorité au sein des communes partenaires : Trooz, Aywaille, Chaudfontaine, Trois-Ponts, Hamoir, Esneux, Saules, Braives et Colfontaine. À ce jour la start-up a déjà contacté par téléphone 350 entreprises. 261 ont accepté de repousser leurs congés ou de déplacer certains chantiers. L’objectif sera de recueillir l’aide de 600 entreprises. Les entreprises sont invitées à se proposer elles-mêmes via le site internet.