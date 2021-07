Belgique

Coronavirus | La campagne de vaccination se poursuit à Bruxelles, même si les centres de vaccination vont peu à peu fermer leurs portes. D’autres initiatives sont prévues, comme la création d’équipes mobiles. Car le taux de vaccination à Bruxelles reste plus faible qu’en Flandre et en Wallonie. pp.4-5

Inondations | Le parquet de Liège a indiqué qu’un juge d’instruction a été désigné à la suite des intempéries. Le juge d’instruction sera chargé d’identifier d’éventuels responsables d’homicides involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution. p.9

Judiciaire | Le tribunal correctionnel de Malines a entamé mercredi l’examen d’une plainte pour calomnies et diffamation déposée par Willem Engel, un antivax néerlandais, contre le virologue Marc Van Ranst. p.9

International

Irak | Près de 17 000 pièces archéologiques vont être rendues par les États-Unis. p.13

États-Unis/Russie | La secrétaire d’État adjointe, Wendy Sherman (photo), et le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, ont renoué mercredi, à Genève, le dialogue russo-américain sur la "stabilité stratégique" et la réduction des arsenaux nucléaires. p.14

Pérou | Pedro Castillo est devenu officiellement mercredi le président du Pérou. Il est le premier à ne pas être issu des élites politiques ou économiques du pays. p.16

Planète

Environnement | Ce jeudi 29 juillet correspond au "jour du dépassement" pour l’année 2021, à savoir le jour où les humains ont consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. Des scientifiques alertent sur le risque que notre planète soit près d’atteindre des points de basculement dramatiques et irréversibles. p.3

Économie

Distribution | Selon le panorama de "Gondola" sur les parts de marché des grands retailers de l’alimentaire, Intermarché et Lidl sont les gagnants de 2020. Dans un paysage très concurrentiel. pp.20-21

Technologies | Le géant de l’informatique et d’Internet Apple a fait mieux qu’attendu sur le bénéfice par action et le chiffre d’affaires pour son trimestre allant d’avril à juin, soutenu par les ventes d’iPhone, en hausse de près de 50 %. p.23

Industrie pharmaceutique | Le laboratoire américain Pfizer prévoit d’écouler cette année pour 33,5 milliards de dollars de vaccins contre le Covid-19 développés en partenariat avec l’allemand BioNTech, grâce à des commandes portant sur 2,1 milliards de doses à travers le monde. p.25

Sports

Cyclisme | Les Belges ont dû se contenter des 6e (Wout Van Aert) et 9e (Remco Evenepoel) places dans l’épreuve olympique contre la montre. pp.30-31

Basket-ball | Les 3x3 Lions terminent à la quatrième place du tournoi olympique après un superbe parcours. p. 32

Gymnastique | La gymnaste américaine Simone Biles a déclaré forfait pour le concours général de ce jeudi. p.38

Culture

Cinéma | L’acteur Jean-François Stévenin, qui a commencé sa carrière chez Rivette et Truffaut avant de devenir un second rôle prisé du cinéma français et de passer derrière la caméra, est décédé à 77 ans. p.46