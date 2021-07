Namur Vingt-cinq mille euros de subsides pour des infrastructures sportives

Plus de 3 millions d’euros viennent d’être accordés aux infrastructures sportives wallonnes pour le deuxième trimestre 2021 par le ministre des Infrastructures sportives Jean-Luc Crucke (MR). La Ville de Namur a obtenu dans ce cadre 25 400 euros. Elle obtient ainsi 3 790 euros pour acquérir une balayeuse pour le hall de Malonne, 18 710 euros pour du matériel sportif et une autolaveuse pour le centre sportif de Loyers et enfin 2 900 euros afin d’acheter du matériel sportif pour le centre sportif de Jambes. JVE