Football La fédération anglaise limite les coups de tête à l’entraînement

La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé mercredi mettre en place de nouvelles directives parmi lesquelles la limitation des coups de tête des joueurs à l’entraînement. Dans un communiqué paru mercredi, la FA recommande de "ne pas effectuer plus de dix coups de tête appuyés au cours d’une semaine d’entraînement". Par "têtes appuyées", la FA entend celles pratiquées sur des ballons de plus de 35 mètres, des centres, corners ou coups francs. Une recommandation visant à "protéger le bien-être des joueurs" et qui ne s’applique pas aux jours de match. (AFp)