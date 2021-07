Journaliste Police et Justice

Inondations Un juge d’instruction saisi à Liège

Un juge d’instruction, chargé d’identifier d’éventuels responsables d’homicides involontaires par défaut de prévoyance et/ou de précaution, a été désigné, a indiqué le parquet de Liège. Cette décision, prise en concertation avec le procureur général de Liège et le procureur du Roi d’Eupen, "n’est nullement l’expression d’une opinion quelconque quant à l’existence d’éventuelles responsabilités mais résulte du désir de garantir la sérénité, l’objectivité et l’indépendance avec lesquelles la recherche de la vérité pourra être menée, dans le respect de la mémoire des victimes et de leurs proches", précise Damien Leboutte, procureur de division à Liège. (Belga)