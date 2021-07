Liège Un appel aux propriétaires solidaires

Le syndicat national des propriétaires et copropriétaires (SNPC) a lancé un appel aux propriétaires solidaires de la ville de Liège afin de trouver des solutions de logement pour les sinistrés des inondations. "Le temps presse", a déclaré Olivier Hamal, président du SNPC. Le syndicat invite les propriétaires qui souhaitent mettre un logement à disposition pour une famille sinistrée à se manifester via un formulaire en ligne. Plusieurs formules sont envisageables et les personnes répondant à l’appel seront recontactées par un agent de la Ville de Liège, indique le SNPC. Ceux qui désirent obtenir des informations complémentaires peuvent contacter l’adresse maisonhabitat@liege.be ou le 04/221.66.77.