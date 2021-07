Tunisie La justice va poursuivre Ennahda et deux autres partis

La justice tunisienne a ouvert une enquête contre le parti d’inspiration islamiste Ennahda et deux autres partis pour financement illicite de leurs campagnes électorales lors des législatives de 2019, a indiqué mercredi le parquet à l’AFP. Début octobre 2019, le pôle financier s’est saisi de plaintes déposées par la Cour des comptes et par un parti d’opposition, le Courant démocrate, à l’encontre d’Ennahda, de l’homme d’affaires Nabil Karoui, fondateur de Qalb Tounes, et de la mécène Olfa Terras Rambourgui, du petit parti Aïch Tounsi. Tous trois sont accusés d’avoir perçu des financements venus de l’étranger ou de sources inconnues pour leurs campagnes, ce qu’interdit la loi tunisienne. (D’après AFP)