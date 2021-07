Hensies Un chauffard flashé à 178 km/h au lieu de 90

Réduire le nombre d’accidents dus à une vitesse excessive ou inadaptée, c’est l’une des grandes priorités du plan zonal de sécurité de la police des Hauts-Pays. Ces conditions de roulage sont en effet en cause dans 15 % des accidents au niveau national et dans un accident mortel sur trois.

Alors, la police des Hauts-Pays multiplie les actions de sensibilisation à la vitesse excessive avec le placement de lidars ou des contrôles routiers. Et le message doit manifestement encore passer auprès de certains. Un chauffard a ainsi été flashé à 178 km/h au lieu de 90 sur la RN 552 à Hensies. " Ce conducteur inconscient devra répondre de ses actes devant le tribunal. Il encourt une amende pouvant atteindre 2 750 € et se verra sanctionné d’une déchéance du droit de co nduire pouvant aller de 8 jours à 5 ans" , précise la police des Hauts-Pays.

Lors de ce contrôle effectué le 26 juillet, 665 véhicules ont été détectés par le radar et 59 étaient en infraction, soit un taux de 8,8 %. Le même jour, un contrôle a été effectué sur la même RN 552, mais au niveau de Dour. La vitesse est limitée à 70 km/h sur ce tronçon. Là, 730 véhicules ont été détectés et 43 étaient en infraction, soit un taux de 5,9 %. Pour ce contrôle, la médaille du déshonneur revient à un chauffard flashé à 120 km/h. La sanction pourrait se révéler salée dans ce cas aussi. G.La