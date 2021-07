Ixelles Une nouvelle place publique

Une nouvelle place publique sera créée à l’endroit du rond-point joignant les rues Guillaume Stocq, Victor Greyson et des Échevins. La commune d’Ixelles vient d’obtenir le permis d’urbanisme. Les travaux devraient démarrer cet automne. La place sera six fois plus grande que le rond-point actuel, jugé dangereux par les riverains et autorités, soit environ 600 m2. Le pin majestueux situé sur l’actuel rond-point sera conservé. Dix-huit nouveaux arbres seront plantés, de tailles et d’essences différentes. Des zones de plantations basses seront également créées et les fosses d’arbres seront élargies pour recueillir les eaux de pluies. Enfin, les trottoirs seront élargis et des oreilles de trottoirs seront créées pour renforcer la sécurité des traversées piétonnes. M.L.