Dans le vert. Après être repassé brièvement sous les 4 200 points mercredi matin, l’indice Bel 20 devait remonter par paliers jusqu’à terminer 0,56 % plus haut que la veille en s’inscrivant à 4 234,06 points avec 15 de ses éléments dans le vert. Elia (99,25) et Melexis (92,00) se distinguaient par des bonds de 4,47 et 6,11 %, celle-ci après la publication de résultats supérieurs aux attentes. Galapagos (51,55) et arGEN-X (256,60) étaient positives de 2,69 et 2,19 %, Solvay (113,95) et UCB (90,32) s’appréciant de 0,22 et 0,58 %. Umicore (52,56) freinait le Bel 20 en abandonnant 1,76 % en compagnie de AB InBev (58,12) et KBC (67,56), négatives de 0,15 et 0,09 %, Ageas (44,74) cédant 0,18 %. Aedifica (121,80) avait porté son avance à 1,84 %, WDP (35,92) s’appréciant de 0,96 % et Sofina (391,80) de 1,56 %. (Belga)