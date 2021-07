Bruxelles mise sur les équipes mobiles pour atteindre les 70 % d’adultes vaccinés

Reportage Tom Guillaume

Des rabatteurs en blouse blanche, l’image est rare. Ils sont pourtant plusieurs mercredis, dans la rue Neuve, l’artère commerçante très fréquentée du centre de Bruxelles, à s’activer pour tenter d’attirer les flâneurs vers le centre de vaccination mobile installé à deux pas. Toute la semaine, deux "vaccibus" - des cars aménagés en centres de vaccination - ont pris leurs quartiers place des Martyrs, juste derrière l’artère. L’endroit est peu visible, il est dès lors nécessaire d’aller interpeller les personnes dans la rue pour les y attirer. "On essaye d’attirer l’attention, on explique que l’un des deux bus inocule du Johnson & Jonhson, le vaccin unidose et qu’en moins de trente minutes, c’est fait. On est là aussi pour répondre aux questions", explique l’une des rabatteuses, flyers en main.

Vers une décentralisation

Ce fonctionnement illustre bien l’approche utilisée par la Région bruxelloise pour convaincre toujours plus d’habitants à se faire vacciner, et faire remonter ses courbes qui restent décidément trop basses (voir ci-contre). "Avant, les gens allaient vers le vaccin. Maintenant, c’est en quelque sorte le vaccin qui vient à eux", schématise Bart de Hertogh, responsable de la vaccination mobile auprès de la Cocom. Il faut bien reconnaître qu’il n’y a pas foule sur la place des Martyrs en cette fin de matinée. Pourtant, le vaccibus parvient à convaincre, assure-t-on. La veille, ce sont plus d’une centaine de doses qui ont été injectées à proximité de l’ULB. Idem au Parvis de Saint-Gilles.

À partir de la mi-août, les grands centres de vaccination présents sur le territoire bruxellois vont fermer leurs portes. Celui du Heysel, le plus grand du pays, cessera son activité le 10 août. La vaccination massive vit ses dernières semaines et sera remplacée par une approche ciblée.

Bruxelles, toujours en queue de peloton

"Nous sommes aujourd’hui à 60 % des plus de 18 ans qui ont reçu une première dose. C’est bien, mais ce n’est pas suffisant", confie Fatima Boudjaoui, porte-parole de la Cocom. Des chiffres bien plus bas que dans les deux autres régions du pays. En Flandre, 90 % des majeurs ont reçu une première dose ; 78 % en Wallonie. "Aujourd’hui, nous visons la barre des 70 % pour la fin du mois de septembre", affirme la porte-parole. Pour y parvenir, la Cocom devra notamment convaincre les plus jeunes, les derniers à avoir intégré la stratégie de vaccination. La Région a invité 314 000 jeunes Bruxellois de 18 à 34 ans à se faire vacciner. Mais, à ce jour, seuls 44 % d’entre eux ont reçu leur première dose. Un chiffre trop faible qui plombe le taux global de vaccination dans la capitale, jugent les autorités.

Les cinq vaccibus seront essentiels dans la stratégie menée pour relever le taux de vaccination. Ils se posteront près des points d’intérêt (comme la rue Neuve et ses magasins). Mais pas seulement. Ils iront aussi dans des lieux où les chiffres de la vaccination sont à la traîne. L’objectif reste le même : aller chercher ceux qui rechignent à se faire vacciner, souvent pour des raisons logistiques.

Les vaccibus font aussi des sorties très ciblées et visent des publics bien précis. "Par exemple, la semaine dernière, nous sommes allés à la sortie d’une messe évangéliste à Matongé. Nous avions établi un contact avec les membres de la paroisse et nous savions qu’il y avait une demande", raconte Bart De Hertogh. Résultat : 139 injections. "La clé de la réussite, c’est la confiance", soutient le responsable.

Les médecins peuvent vacciner

À côté des vaccibus et de leurs équipes mobiles, la campagne de vaccination bruxelloise peut désormais aussi s’appuyer sur un allié de choix. Depuis quelques jours, les médecins généralistes peuvent inoculer le vaccin à leurs patients en région bruxelloise. Une intégration de la première ligne que les généralistes demandaient depuis de nombreux mois. "Nous pouvons enfin aller au bout du processus", se réjouit Yassine Haddad, généraliste dans deux maisons médicales, l’une à Anderlecht et l’autre à Laeken. "Jusqu’alors, nous faisions énormément de prévention et d’information. On peut désormais aller au bout et faire la piqûre", sourit le médecin, l’un des premiers à s’être inscrits pour participer à la campagne.

L’homme se montre ravi de cette décision, et ne doute pas de son impact. "La demande est là. Depuis le début de la campagne de vaccination, nombre de mes patients me demandent quand je pourrai les vacciner", décrit-il.

Là aussi, la confiance apparaît comme la clé. "Beaucoup de patients me disaient que tant que ce n’est pas le médecin généraliste qui s’occupe de la vaccination, ils ne franchiraient pas le pas, assure le Dr Haddad. Nous connaissons nos patients, il y a un lien de confiance. Dans les quartiers où je pratique, les deux problèmes principaux sont la barrière de la langue et la fracture numérique."