Camille Laus : "On pense d’abord à passer les séries, ce ne sera pas facile"

Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Avec le début des épreuves d’athlétisme, les Jeux olympiques vont entrer dans une nouvelle phase à partir de ce vendredi. Côté belge, on sera d’emblée dans le vif du sujet avec le relais 4 x 400 m mixte et le 10 000 m masculin que disputera Isaac Kimeli. Mardi, nos relayeurs et quelques autres athlètes ont débarqué au Village après une période d’acclimatation du côté de Mito.

"C’était bien de faire ce petit stage au calme, entre Belges, dans le sens où on a pu s’acclimater tranquillement, dans un endroit où il faisait un peu moins chaud qu’ici à Tokyo il me semble", témoigne Camille Laus, qui vit ses premiers JO. "Le jour de la cérémonie d’ouverture, on a tous enfilé nos tenues officielles le temps de la soirée, c’était sympa ! On a suivi pas mal d’autres sports à la télé. Ici, c’est un changement d’ambiance assez radical avec la découverte du Village, beaucoup plus animé que l’hôtel dont on ne pouvait pas sortir. Même le restaurant au Village est particulier pour moi qui n’avais jamais vécu ça. Ce n’est pas facile de discuter avec les plexiglas installés sur les tables, mais c’est le but. Maintenant qu’on est ici, la tension commence petit à petit à monter."

"Prête à sortir de belles courses"

La Tournaisienne de 28 ans, qui "pour un ensemble de raisons" a connu des difficultés à se montrer réellement performante pendant la première partie de saison, commence enfin à se sentir mieux. "Dans les moments difficiles, j’ai continué à bâtir pour la suite et ça paie aujourd’hui. Au niveau des sensations, c’est vraiment beaucoup mieux qu’il y a un mois. Et puis, on arrive toujours à aller chercher des sensations vraiment extrêmes dans ce genre de grande compétition. Je suis prête à sortir de belles courses, juste à temps."

Le relais 4 x 400 m mixte, une épreuve apparue aux Relais mondiaux en 2017, aux championnats du monde en 2019 et qui vient d’intégrer le programme olympique, lancera donc les JO de nos athlètes. Le potentiel de notre équipe - qui n’a pas encore de surnom - n’échappe à personne, mais nombreux sont les pays qui peuvent se prévaloir de qualité dans le noyau.

"Honnêtement, on pense d’abord à passer les séries, on sait que ce ne sera pas les doigts dans le nez", indique Camille Laus, qui s’alignera aux côtés de Kevin et Dylan Borlée ainsi que d’Imke Vervaet.

La capitaine des Belgian Cheetahs trouve "positif" de commencer les épreuves par un relais et la création du mixte constitue, à ses yeux, "un beau message" au nom de la parité. "Après les Mondiaux de Doha, il y a deux ans, j’avais eu de bons retours. C’est une épreuve un peu différente, pour nous comme le public, même si la plupart des équipes adoptent généralement la même tactique (NdlR : homme, femme, femme, homme). Pour ma part, j’apprécie aussi de courir avec les athlètes avec lesquels je m’entraîne, dont bien sûr Kevin. Non, non, il n’y a pas de risque de dispute (sourire) !"