Ces entreprises touchées au cœur par les inondations

Vincent Mazy est le directeur général de la beurrerie Corman, située à Dolhain, dans l’entité de Limbourg. Depuis le 14 juillet, il est confronté à l’impensable : la destruction d’un des deux sites de production de l’usine, ravagé par les inondations et la fureur de la Vesdre.

Corman, c’est une institution dans la région de Verviers. Appartenant au groupe familial français Savencia, mieux connu au travers de marques comme Saint-Moret ou Caprice des Dieux, Corman emploie localement un peu de plus de 450 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros par an et vend 90 000 tonnes de matières grasses par an. La société est active notamment dans le retail - entre autres au travers de la marque de beurre Balade - mais aussi dans le "food service" vers l’Horeca et les boulangeries-pâtisseries et exporte également vers des clients industriels dans plus de 80 pays, en Europe et en Asie.

"Notre usine est vite devenue une île"

Mais revenons à cette date du 14 juillet. "Il a plu toute la journée et le niveau de la Vesdre est vite monté anormalement. Nous avions plusieurs moyens de protection contre les inondations : un canal de dérivation le long de l’usine, une digue de 2,5 mètres de haut et de 2 mètres au-dessus du niveau de la Vesdre et en amont de l’usine, un terrain de 2 hectares susceptible d’absorber la montée des eaux. Tout cela n’a pas été suffisant", raconte Vincent Mazy, qui parle d’une situation "unique, historique et statistiquement improbable". Et d’enchaîner : "À midi, vu la montée des eaux, nous avons pris la décision d’annuler les équipes de production de la tranche 14-22 heures et d’arrêter les lignes de production. À 14 heures, l’ensemble du personnel a été évacué et, à 15 heures, nous n’avions plus personne sur le site. Nous avions également coupé le gaz et l’électricité. L’usine est vite devenue une île… Seul un garde avait encore un œil à distance sur le site. À 2 heures du matin, on a entendu un bruit sourd dans la vallée et, à 2 h 30, un premier tsunami a ravagé une de nos deux usines. En amont, une zone de stockage avec de gros cubis d’une tonne chacun a été éventrée par deux grands arbres et nos chambres froides et chaudes ont été emportées par cette première vague. Et puis, à 3 h 30, une deuxième vague a frappé l’usine. Ce n’est que vingt-quatre heures après que nous avons découvert cette vision de tsunami. Tout a été emporté, charriant des tonnes de boue, de beurre et de déchets végétaux."

Reconstruire ou délocaliser ?

L’usine a ensuite fait appel à des sociétés de nettoyage spécialisées. "Nous sommes toujours dans cette phase de nettoyage, ce n’est qu’ensuite que l’on pourra évaluer les dégâts du côté des moteurs et des cartes électroniques notamment. Il est à ce stade totalement impossible de savoir quand l’usine pourra recommencer à fonctionner normalement, mais cela prendra certainement plusieurs mois", précise encore Vincent Mazy. Ce dernier évalue en tout cas déjà à ce stade les dégâts et les coûts de réparation à plus de 60 millions d’euros, sans compter les pertes d’exploitation. "C’est une vraie catastrophe pour Corman", lâche-t-il encore.

Dans ce désastre, le patron de la beurrerie tient cependant à souligner la forte mobilisation du personnel pendant ces jours éprouvants et le travail de la bourgmestre de Limbourg. "Ils font des miracles pour remettre en ordre l’usine et notre maison mère nous a assurés de sa volonté de reconstruire le site dans des conditions de sécurité sanitaire et de fonctionnement optimales", ajoute encore notre interlocuteur.

Il n’en reste pas moins qu’en parallèle à la reconstruction de l’usine une réflexion de fond - notamment sur la question de l’urbanisme - devra avoir lieu. "Je fais confiance aux autorités communales et régionales, mais il faudra que l’on m’explique ce que l’on va mettre en place pour qu’un tel drame ne se reproduise plus à l’avenir", précise Vincent Mazy.

Une réflexion qui pourrait déboucher à terme sur une délocalisation de l’usine ? "Nous n’avons aucun intérêt à procéder à une telle délocalisation à court terme car la moitié de notre site n’a pas été touchée. Mais peut-être que la solution d’un terrain plus en hauteur de la Vesdre serait plus sécurisante ", conclut Vincent Mazy. L’avenir le dira…

