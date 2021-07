Ces fausses infirmières

Au cœur de la crise sanitaire du Covid, de nombreuses plaintes ont été collectées, en région liégeoise, relativement à des infirmières qui se rendaient au domicile de personnes âgées, prétextant la réalisation de tests Covid. Mais ces personnes sans scrupule n’étaient autres que de fausses infirmières qui tentaient de pénétrer au domicile de leurs victimes afin de mieux les dépouiller. Aujourd’hui, le procureur du Roi de Liège a confirmé l’arrestation de 7 personnes (2 hommes et 5 femmes) dans le cadre de l’enquête menée par la PJF de Liège. Cette dernière visait ces faits récurrents de vols suivis de fraudes informatiques… Le préjudice approche les 100 000 euros en liquide en plus des bijoux en or et on dénombre près de 30 victimes. Au total, 12 faits ont été mis à l’instruction… Voilà assurément des faits qui nous rappellent que, sans tomber dans la méfiance excessive, la prudence reste mère de sûreté.

M.Be.