Coefficient UEFA : ne pas sortir du top 10

Vainqueur 4-0 à l’aller, Gand ne devrait pas souffrir ce soir (19 h) en Norvège, à Valerenga, pour se qualifier pour le troisième tour préliminaire de la nouvelle Europa Conference League. C’est le moins que l’on attende des Buffalos, qui doivent lancer la saison européenne des clubs belges de la meilleure des façons. Car notre coefficient UEFA, qui se calcule sur cinq saisons, continue sa chute vu la mauvaise campagne 2020-21 des clubs belges. Après avoir terminé la saison 2020-2021 à la 9e place (36,5 points), nous redémarrons celle-ci à la 12e, puisque l’on perd le très bon exercice 2016-17 (12,5 pts), qui avait vu Anderlecht et Genk disputer des quarts de finale de Ligue Europa.

Il est donc impératif de réussir une belle saison pour sauter au moins deux nations, que ce soit l’Ukraine (11e), l’Autriche (10e) ou l’Écosse (9e). Sinon, quoi ? Rien ne change pour l’année à venir puisque notre neuvième place assure au prochain champion un ticket direct en poules de Ligue des champions 2022-2023. C’est pour la saison suivante, que les clubs "travailleront" ces prochains mois.

Le club qui remportera les playoffs 1 en mai 2023 n’aura un siège assuré en C1 que si l’on remonte dans le top 10 européen. Sans quoi, il faudra passer par la case "barrages" où rien n’est sûr. À titre d’exemple, si Bruges avait dû les jouer cet été, son coefficient ne lui aurait pas assuré un statut de tête de série face à des Salzbourg, Olympiakos ou Dinamo Zagreb. Par ailleurs, sans remontée au classement UEFA, le vice-champion 2023, lui, devra se farcir un tour préliminaire supplémentaire.

Heureusement, c’est une mauvaise saison 2017-18 et, donc, un petit coefficient (2,6 pts) que nous perdrons dans un an, ce qui donne l’espoir de remonter dans la hiérarchie européenne au moins dans un second temps.

Mais attention, plus globalement, les années moyennes s’enchaînent pour les clubs belges et le besoin d’une, voire plusieurs grosses saisons est là, histoire de ne pas louper un ticket en C1 lors de la grande réforme en 2024.

Stéphane Lecaillon