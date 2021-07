David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

Il est passé comme une balle devant le parterre de journalistes qui attendaient qu’il donne ses impressions. Comme tous ses collègues, Wout Van Aert a franchi la ligne d’arrivée comme une fusée. Ce n’est qu’une centaine de mètres plus loin qu’il s’est arrêté avant de faire demi-tour et de descendre de sa machine. Il venait de boucler un effort solitaire de 44,2 bornes. Un effort qui ne lui avait pas permis d’aller chercher sa deuxième médaille olympique après celle de la course en ligne de samedi.

Le Campinois de 26 ans a terminé ce chrono en sixième position, loin du vainqueur Primoz Roglic, son équipier chez Jumbo-Visma. Il n’a pas cherché à cacher sa déception. Légitime au vu de ce qu’il avait montré ces dernières semaines. "Je ne peux pas être satisfait d’un tel résultat", dira-t-il, quelques minutes après l’effort. "Je n’avais pas pris le départ pour ça. Mais bon, c’est comme ça, c’est le sport."

"J’ai senti les crampes arriver"

Ce sport qu’il vit avec une passion indéfectible a montré, ce mercredi à Gotemba, au pied du mont Fuji, que Wout Van Aert est fatigué, que l’on avait sans doute présumé de ses forces face à une concurrence très relevée et des spécialistes qui s’étaient préparés dans leur coin depuis quelque temps pour ce rendez-vous. "J’ai assez bien commencé", détaille-t-il. "Mais je n’ai pas tenu la distance dans le deuxième tour (NdlR : de 22,1 km). Dans la difficulté du jour, je ne parvenais plus à pousser sur les jambes comme je le voulais. J’ai même senti les crampes arriver. C’est dans cette portion que j’ai perdu une minute sur Roglic."

Au final, il aura compté un retard de 1:40 sur le Slovène. "Je le connais assez bien. Quand Primoz se met en tête de gagner quelque chose, il est difficile de se mettre en travers de sa route. Il était le meilleur, et de loin. Chapeau à lui !"

On comprend la déception de Van Aert. Vainqueur du deuxième contre-la-montre du Tour de France, la veille de l’arrivée sur les Champs-Élysées (où il s’est également imposé), il n’avait plus été aussi mal classé dans un chrono depuis… quatre ans (14e de la 2e étape du BinckBank Tour 2017). Cette sixième place reste, pourtant, honorable vu son manque de fraîcheur.

"C’était peut-être la course de trop pour moi. Dès le départ, j’ai remarqué que je n’avais pas la puissance habituelle." "Wout était 1 % sous sa forme", ajoute Sven Vantourenhout, le sélectionneur. "Tous les gars devant lui n’ont pas fait la Grande Boucle, ou pas la totalité." C’est vrai pour les membres du top 5 à l’exception de Stefan Küng.

"Probablement que leur plus grande fraîcheur a fait la différence", concède Van Aert. "Mais je ne regrette pas du tout mon parcours." Et pour cause : le double vice-champion du monde repartira de Tokyo avec une belle breloque d’argent dans la valise. "Je ne peux pas me plaindre de mon bilan. Ce n’est pas donné à tout le monde de décrocher une médaille d’argent." Il va pouvoir la savourer en famille. "Je vais d’abord me reposer à la maison. Puis, nous partirons tous les trois (NdlR : avec sa femme et son fils) en montagne. Je ferai un stage de huit jours afin de me préparer pour les championnats du monde. Cela me semble être le bon moyen d’avoir un nouveau pic de forme."

Lors de ces Mondiaux, il pourrait également doubler course en ligne et chrono, même si rien n’est arrêté. "Remco a dit que je méritais la deuxième place belge sur le chrono (NdlR : champion de Belgique, Yves Lampaert est certain de la sienne) ? Je laisse le sélectionneur décider. Mais il est certain que j’aimerais en être."

Comme il aura tout le temps de recharger ses batteries, mentales et physiques, d’ici là, on peut d’ores et déjà se dire qu’il faudra compter avec lui fin septembre pour le chrono (le 19 à Knokke) et lors de la course en ligne (le 26 à Louvain). Ce, d’autant plus qu’il jouera à domicile.