Des aides au nettoyage et au relogement dans cinq communes

Le ministre des Pouvoirs locaux Christophe Collignon (PS) a décidé d’octroyer une dotation complémentaire de 30 millions d’euros sur ses crédits, en plus des 5 millions déjà engagés, aux communes et provinces affectées par les inondations, ainsi qu’aux services des gouverneurs.

Des aides bienvenues

En province de Luxembourg, La Roche-en-Ardenne, Durbuy, Marche-en-Famenne, Hotton et Nassogne recevront chacune 500 000 euros pour le nettoyage et le déblaiement et 500 000 euros pour le relogement des sinistrés. "Ces aides sont les bienvenues", souligne Guy Gilloteaux, le bourgmestre rochois. "Le premier montant nous permettra de rembourser les frais déjà engagés pour la location de conteneurs et l’organisation d’un deuxième ramassage dans les terrains de camping. Grâce à l’aide au relogement, des solutions seront trouvées sur le long terme."

À Durbuy, où une vingtaine de familles doivent encore être relogées, le bourgmestre Philippe Bontemps indique que les 500 000 euros pour le déblaiement suffiront sauf si la commune doit payer la mise en décharge. "Nous espérons qu’Idelux fera un geste."

Dans la commune de Nassogne, où il faut reloger une douzaine de familles, le bourgmestre Marc Quirynen souligne que les logements qui seront réquisitionnés, comme des gîtes, pourront être payés. Avec la deuxième enveloppe, il souhaite reconstruire le parking du terrain de football de Forrières et réparer des voiries communales.

"Nous n’avons pas encore reçu l’arrêté ministériel", explique Valérie Lescrenier, bourgmestre faisant fonction de Marche-en-Famenne. "Il est trop tôt pour préciser quelle sera l’affectation de ces deux montants qui, bien sûr, sont les bienvenus. Une cinquantaine de familles restent à reloger."

Le bourgmestre de Hotton, Jacques Chaplier, attend, lui aussi, d’en savoir un peu plus avant de se prononcer.Nadia Lallemant