Des perturbations de circulation dans les jours à venir

Tout d’abord, la firme Colas entamera dès le 2 août ses travaux de réfection des trottoirs. La zone concernée se situe du côté impair, entre le carrefour du Viaduc et de part et d’autre de la rue Jeanne d’Arc. Le travail s’effectuera en trottoir et voirie. Des perturbations de circulation et de stationnement sont à prévoir pendant ce chantier. La fin de ces travaux est prévue le 24 septembre.

Au sein des villages à proximité, il est prévu d’enduire les voiries à la rue des Péres et de Longuesault à Ère, à la rue des Combattants de Kain, au chemin d’Ath à Béclers. En raison des intempéries et des congés, les travaux prévus en juin ont été reportés. Les prochaines dates annoncées sont les 4 et 5 août en fonction des conditions météorologiques.

Colas poursuivra pour le SPW, dès ce 9 août, ses travaux de réfection de voirie entre l’avenue Minjean et l’échangeur de Marquain. Le chantier se terminera à la mi-septembre. Pendant la durée des travaux, la circulation sera mise en sens unique en direction de la France et le stationnement sera interdit.

Début août, Platteau entreprendra des travaux pour Ores à la rue de la Lys, chemin 94, place Herman Planque et Vieux Chemin de Saint-Amand à Allain. Le travail s’effectuera en trottoir et voirie et nécessitera la fermeture des trois dernières artères citées.

Alstar entreprendra dès le 9 août des travaux de pose de gaines et câbles pour Proximus. Le travail nécessitera la fermeture de la voirie. Un itinéraire de déviation sera installé via les rues de Monnel et Childéric. La circulation locale sera permise. La fin de ces travaux est prévue pour la fin du mois d’août.Margaux Piron