Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Le Suisse Alex Wilson à nouveau suspendu

Alex Wilson a vu sa suspension pour dopage réinstaurée par le Tribunal arbitral du sport. Le sprinter suisse, qualifié sur 100 et 200 m, ne pourra donc pas s’aligner aux Jeux de Tokyo. Alex Wilson (30 ans) avait été contrôlé positif le 15 mars à la trenbolone, une substance figurant sur la liste des produits interdits de l’Agence mondiale antidopage. L’athlète s’était défendu en expliquant que la source de la substance prohibée était l’ingestion de viande contaminée aux États-Unis en mars. Le 28 avril, le Tribunal antidopage suisse l’avait suspendu à titre provisoire mais, le 2 juillet, en appel, la Chambre disciplinaire de Swiss Olympic l’avait levée. World Athletics avait interjeté un recours devant le Tas. Et celui-ci a décidé de rétablir la suspension provisoire en attendant l’étude de l’affaire sur le fond. Alex Wilson s’était illustré en battant le record d’Europe du 100 m en 9.84 alors que son meilleur chrono en 2021 était de… 10.38, enchaînant avec un 19.89 sur 200 m. Chronos non homologués depuis lors… L.M., à Tokyo