"En montagne, j’aime le fait qu’on ne maîtrise pas tout"

Courir 70 km dans la montagne, parcourir 5 000 mètres de dénivelé pendant presque toute une journée, en s’arrêtant juste pour quelques ravitaillements, en marchant uniquement quand la pente est trop raide. À 58 ans, Bernard Bayot, le président de la banque durable et éthique NewB, s’était inscrit au "trail" de Montreux organisé du 23 et 25 juillet : 71,1 km, 5 079 m de dénivelé et un temps de 16 heures et 57 minutes. Il s’y était préparé consciencieusement pendant les douze semaines précédant l’épreuve. Cela veut dire quatre à cinq joggings par semaine. "Car, si on n’est pas entraîné, on n’en retire aucun plaisir", explique-t-il.

Les vacances, il les passe presque toujours en montagne, dont il est un "grand amateur" depuis qu’il est "tout jeune", pour faire du vélo, de la rando avec sa femme, du ski-alpinisme avec un ami, sans oublier le trail, qu’il n’a du reste pas toujours réussi à terminer, avoue-t-il.

Ce n’est pas tant la performance qui le motive que "l’ambiance et l’environnement". Cette ambiance qu’illustre la photo (voir ci-dessus) qu’il a prise en 2018 "au passage d’un col au petit matin lors d’une course de trail dans les Cerces". "C’est la deuxième fois que je croisais ce monsieur au passage d’un col dans les Alpes et sa mélodie confortait admirablement le sentiment de plénitude que l’on éprouve lorsque l’on termine une ascension éprouvante et qu’on s’arrête quelques instants pour admirer la montagne avant de s’engouffrer dans la descente jusqu’à la prochaine ascension."

Dans le Piémont

Il y a quelques années déjà, il a découvert un endroit "un peu isolé" dans le Piémont, dans le val Maira qui lui plaît particulièrement. "C’est la fin de l’arc alpin, un endroit authentique et sauvage. Comme c’est un cul-de-sac, le trafic est uniquement local. L’endroit a été abandonné par une grande partie de ses habitants après la guerre."

Cet été encore, il y va avec sa femme. Il logera dans un ancien hameau d’une dizaine de maisons, qui a été réaménagé en hôtel. "On y mange très bien", raconte-il celui qui dit goûter les plaisirs de la nourriture et du bon vin, mais sans excès.

Quand il part skier, ce n’est pas pour dévaler les pistes encombrées des stations de sports d’hiver. Muni de peaux de phoque et de crampons, il évite tant que possible les remontées mécaniques.

Chamonix-Zermatt

Il y a une bonne quinzaine d’années, il a fait la très classique traversée Chamonix-Zermatt. "C’était l’époque où les glaciers étaient nettement plus grands. Aujourd’hui, de nombreux passages doivent se faire à pied et à l’aide d’une corde. Les conditions ne sont plus du tout les mêmes. Quand on pratique les glaciers, on se rend compte de leur évolution d’une année à l’autre. Pour atteindre les refuges construits sur un éperon, il faut parfois monter une échelle de 32 mètres, alors qu’au départ ils étaient construits au niveau du glacier. Cela veut dire que celui-ci a fondu de 32 mètres."

À cause du réchauffement climatique, il est convaincu que la pratique des glaciers ne sera plus possible d’ici dix ou vingt ans…

Similitudes avec le défi NewB

Il faut de l’endurance et un goût pour les défis audacieux pour passer de telles vacances. Comme il en a fallu à Bernard Bayot pour se lancer dans le projet de la coopérative NewB il y a plus de dix ans. Ne faut-il pas voir des similitudes entre ses goûts de vacances et ses choix professionnels ? "Sans doute, répond-il, comme il faut savoir mesurer les risques. La montagne peut être dangereuse quand il neige ou que les avalanches se déclenchent. J’aime le fait qu’on ne maîtrise pas tout. On accepte que l’environnement dicte les événements. Je pratique la montagne de manière raisonnée. J’ai toujours voulu faire des randonnées sans guide, mais je fais des itinéraires à ma portée."

L’un des grands avantages des vacances à la montagne, c’est que cela permet de déconnecter (presque) complètement. Même si le GSM de Bernard Bayot reste allumé, on sait chez NewB qu’il faut le laisser tranquille "dans la mesure du possible" pendant les deux bonnes semaines programmées dans le Piémont.

Ariane van Caloen