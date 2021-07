Gains. La Bourse de Paris a terminé en nette hausse de 1,18 %, portée par de bons résultats d’entreprises, dont des poids lourds de la cote, alors que les investisseurs attendent la décision de la Banque centrale américaine. L’indice vedette Cac 40 a pris 77,39 points à 6 609,31 points et a retrouvé un niveau plus vu depuis un mois. La veille, il avait terminé en baisse de 0,71 %. "Le marché est soutenu par de bons résultats d’entreprises", constate Frédéric Rozier, gérant de portefeuille chez Mirabaud France. Le secteur du luxe, entraîné par les résultats de LVMH et Kering, publiés lundi et mardi, a tiré la cote parisienne, lui permettant d’être bien plus dynamique que d’autres places européennes. Ailleurs en Europe, la tendance était globalement également positive avec un gain de 0,33 % pour le Dax allemand à 15 570,36 points et de 0,29 % pour le Footsie britannique à 7 016,63 points. (Avec AFP)