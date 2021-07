Evenepoel : "Encore du boulot pour la saison prochaine"

Romain Van der Pluym Envoyé spécial à Tokyo

Remco n’avait pas mieux dans les jambes." Le sélectionneur Sven Vanthourenhout a le mérite d’être clair. Fier de ce qu’a montré Remco Evenepoel, il l’imaginait mal faire mieux que top 8 "vu l’incroyable concurrence présente".

Il avait d’ailleurs demandé au coureur de faire sa course sans réfléchir au résultat. "J’espérais quand même une médaille", sourit Evenepoel. "J’ai démarré lentement en gardant une bonne cadence. J’avais peur d’exploser sur la deuxième boucle comme beaucoup l’ont fait. Tout cela prouve que j’ai encore du boulot pour la saison prochaine."

Remco Evenepoel voit sur du long terme. Sa grave blessure le force à penser de la sorte. "J’ai vu ces JO comme une étape dans ma progression. Je n’avais plus réalisé un chrono d’une heure depuis près de deux ans. Les prochains JO sont dans trois ans et j’aurai 24 ans. Cela me laisse le temps de bien grandir d’ici là."

Revenir à la compétition a fait beaucoup de bien à Remco Evenepoel. Le Belge a passé beaucoup de temps en stage à faire des bornes. Il est désormais reparti pour un enchaînement de courses. Il s’alignera sur le Tour du Danemark (10 au 14 août), la Druivenkoers d’Overijse (26 août), la Brussels Cycling Classic (28 août) puis le Binckbank Tour (30 août au 5 septembre). "Avant d’atteindre mon pic de forme l’année passée au Tour de Lombardie, j’avais réalisé deux tours de bon niveau. Rouler ce genre d’épreuve va me faire du bien."

Des courses qui doivent le faire monter en puissance jusqu’aux championnats d’Europe. Le sélectionneur a d’ailleurs confirmé qu’il en sera. "Le parcours dans le Trentin me convient bien, affirme Remco. J’espère y réaliser quelque chose et pourquoi pas me qualifier pour les Mondiaux grâce à cela. Après, il faudra voir le niveau de la bête là derrière (NdlR : il se retourne et pointe Ganna)."

Prêt à laisser sa place au mondial

Pour le mondial, Evenepoel affirme être prêt à laisser sa place sur le contre-la-montre vu le tracé de rouleur annoncé. "Je prendrais Wout (Van Aert), vu à quel point il est en forme et qu’il va encore monter en puissance, et Yves (Lampaert). C’est chez lui, en Flandre occidentale, et je sais qu’il va tout casser ce jour-là."

Vanthourenhout s’est réjoui d’un tel discours de la part de son coureur. "Il ne faut pas créer d’attente au sujet de Remco. Il est dans un processus qui va continuer jusqu’en fin de saison. Nous devons le protéger et nous satisfaire de ce qu’il fait. Nous ne pourrons parler de son niveau et de résultats qu’à partir de 2022."

Evenepoel allait dans le même sens, même s’il ne cracherait pas sur l’une ou l’autre victoire. "J’espère terminer la saison à bon niveau avant de faire un bon hiver. J’ai recommencé le vélo beaucoup plus tard que les autres cette saison. Cela pèse, mais je dois accepter ma saison telle qu’elle est : avec des hauts et des bas."