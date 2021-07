Intermarché et Lidl, les gagnants de 2020

Gondola a publié son traditionnel poster des parts de marché des grands retailers belges dans l’alimentaire. Le paysage est très concurrentiel, avec plus d’une trentaine de chaînes. Et pourrait le devenir encore davantage avec l’arrivée d’enseignes russes et françaises.

Dans le secteur de la grande distribution alimentaire, on a l’habitude d’évoquer en priorité les groupes Colruyt, Ahold Delhaize et Carrefour. Avec raison, en tous les cas selon les informations collectées par Gondola Academy : ces trois groupes raflent en effet 66,5 % du gâteau belge (infographie ci-dessous). Le solde est toutefois très disputé, voire saturé. Ceci alors que de nouvelles enseignes semblent se presser aux frontières : les russes Mere et VkusVill ou la française Grand Frais. Sans nullement inquiéter Christophe Sancy, rédacteur en chef de Gondola Magazine . Mais peut-être le surprendre…

1 Deux milliards d’euros de chiffre d’affaires en plus en 2020

L’an dernier, grâce au confinement strict du printemps qui a vu les consommateurs se jeter dans les rayons des supermarchés, le secteur a réalisé un chiffre d’affaires de 30,8 milliards d’euros, en augmentation de près de 7 % par rapport à 2019 ! Cet indéniable effet corona n’a toutefois pas profité à toutes les enseignes. "La plus forte croissance est venue d’Intermarché, qui a fait un bond spectaculaire de près de 25 %, explique Christophe Sancy. Pas tant parce que le groupe a grandi (8 magasins supplémentaires tout de même, NdlR) ou que son offre, de proximité, a été celle en vogue l’an dernier, mais du fait que son nouveau concept a fait fureur. Et que sa stratégie commerciale et sa communication ont été plus agressives." Pas de quoi rattraper les majors, certes, d’autant que les Mousquetaires de l’enseigne n’opèrent qu’en Wallonie.

La plus faible croissance - hormis celles, négatives, des Hema, Trafic et Kruidvat, et basse d’Action, qui ont fermé leurs portes pendant le premier confinement -, c’est du côté de Colruyt qu’on la trouve : + 2,5 % seulement de ventes, alors que la moyenne du secteur affiche + 6,8 %, Carrefour + 9,6 %, Ahold Delhaize + 8,1 %. "Colruyt a moins bien tiré son épingle du jeu, réalisant plus de ventes, mais perdant, pour la première fois, des parts de marché, ajoute l’expert. Pour diverses raisons, selon moi : ses magasins Colruyt ont moins une image de proximité ; l’expérience commerciale que l’enseigne propose a moins bien fonctionné en période de Covid ; une partie de sa clientèle (snacks, buvettes…) était à l’arrêt ; et, surtout, ses concurrents ont été très agressifs." Delhaize, notamment, qui a surfé sur le Nutri-Score (produits sains) et sur les produits belges et locaux.

2 Un marché très disputé

Cela fait des années que les mêmes trois grands groupes se disputent le marché belge : Colruyt, Ahold Delhaize et Carrefour (ex-GB). "Il y a 15 ans, c’était déjà le même tiercé, détaille Christophe Sancy, mais inversé : Carrefour/GB en tête, Colruyt à la traîne." Derrière eux, le marché est tout aussi concurrentiel. Par comparaison avec les marchés suisse ou néerlandais, d’une taille relativement similaire, colonisés par les coopératives Migros et Coop, d’une part, les groupes Ahold et Jumbo d’autre part, le marché belge compte en effet un nombre énorme d’enseignes. "Que de nouvelles chaînes veulent encore y venir me surprend : n’est-ce pas se battre pour pas grand-chose ?" s’interroge Christophe Sancy. Car non seulement il faut se trouver une localisation pas trop bouchée, mais aussi des franchisés déjà très sollicités pour gérer cette nouvelle offre, surtout pour les formats de supermarchés.

3 Les enseignes néerlandaises très attirées par la Flandre

À n’en pas douter, les enseignes Albert Heijn et Jumbo sont bien décidées à mettre le grappin sur la Flandre. "Je qualifierais leur démarche d’opportunisme malin", poursuit le rédacteur en chef de Gondola Magazine, "répondant à une logique spécifique : desservir la Flandre à partir des plateformes logistiques qu’elles possèdent dans le sud des Pays-Bas, sans devoir tout réinventer, ni se piquer de traductions. Périmètre et chiffre d’affaires augmentent, et les frais sont amortis. La Flandre, c’est de la croissance pas chère pour elles." L’idée de pousser une pointe en Wallonie ne les effleure même pas. "Elles seraient bien bêtes d’y penser : elles n’y sont ni connues, ni attendues. Et en termes d’habitudes de consommation, l’expansion ne serait pas évidente."

Cette logique de voisinage vaut par contre moins en provenance de France, notamment parce que les centres logistiques sont plus centraux au sein de l’Hexagone. L’enseigne très qualitative Grand Frais, "un des plus éclatants succès de la distribution en Europe" (regroupement de grossistes en fruits & légumes, crémerie, boucherie, poissonnerie et épicerie sous forme de halle), qui semblait s’intéresser à la Belgique au-delà de son unique point de vente de Messancy, ne bronche plus.

4 Lidl, "une force inquiétante à surveiller"

Depuis les années 90, la progression impressionnante des hard discounters Aldi et Lidl a marqué la majorité des analyses de Gondola. Leur croissance a fini, tout naturellement, par se tasser. Sauf cette année 2020, pour Lidl en tous les cas qui affiche des ventes en hausse de 10 à 11 %. "Un côté moins spartiate, des magasins plus agréables, un nombre grandissant de références, dont des marques nationales, la multiplication de rayons frais et l’ouverture de nouveaux magasins en ont fait une force à surveiller, indique Christophe Sancy. Lidl en viendrait même à inquiéter les trois grands du paysage belge. Avec Grand Frais, elle pourrait former un couple infernal et prendre en tenaille n’importe quelle localisation…"

5 Ces Russes qui passent à l’offensive en étant encore plus "hard"

Des Pays-Bas (Amsterdam) où l’enseigne russe VkusVill a pris pied ou d’Allemagne (Leipzig) où son homologue Mere a fait de même, la Belgique n’est pas loin. L’une et l’autre ont d’ailleurs indiqué avoir des visées sur notre pays. "Comme elles en ont sur toute l’Europe occidentale, tempère Christophe Sancy. C’est leur leitmotiv : atteindre une taille critique à l’échelle européenne. Cela veut dire aller partout même si ce n’est pas porteur." Il faut toutefois leur reconnaître qu’elles ont trouvé un filon : Lidl et Aldi étant montés en gamme, elles occupent ce créneau un peu délaissé du "hard". Très certainement l’enseigne Mere, qui en a tous les attributs : produits de marques inconnues, gamme limitée (entre 1 500 et 2 000 produits), accent sur les prix, effort minimum en matière d’aménagement… Elle envisage l’ouverture de 10 points de vente en Belgique avant la fin de l’année, dont les trois premiers à Couvin, Flémalle et Opwijk. "Cela peut marcher ou pas, conclut l’expert. Mais il ne faut pas d’emblée les sous-estimer. Ce sont de redoutables gestionnaires. De là à parler d’un péril russe, il y a un très grand pas…"

Charlotte Mikolajczak