L’Amérique de Biden tente de naviguer entre Chine et Russie

Analyse Philippe Paquet

Russes et Américains ont renoué discrètement mercredi, à Genève, un dialogue sur la "stabilité stratégique" et le contrôle des armes nucléaires. La démarche n’est pas sans rappeler les heures sombres de la guerre froide, quand Moscou et Washington, tout en s’étripant sur à peu près tous les dossiers, s’employaient malgré tout à freiner une course folle aux armements et à éviter qu’un dérapage ne débouche sur une apocalypse atomique.

On n’en est probablement pas arrivé aujourd’hui à un degré de tension qui fasse craindre, comme à l’époque, le déclenchement d’un conflit mondial. Il n’empêche que les relations russo-américaines n’ont plus été aussi mauvaises depuis longtemps. Et, en rendant pour la première fois visite, lundi, au directeur du Renseignement national à McLean, en Virginie, Joe Biden a fait une déclaration pour le moins troublante. "Si nous nous retrouvons en guerre, une vraie guerre armée avec une grande puissance, ce sera à cause d’une cyberattaque aux graves conséquences", a assuré le président américain, après avoir dénoncé l’impact dévastateur de la cybercriminalité.

Qu’il s’agisse d’ingérences dans la vie politique (Biden accuse la Russie de vouloir interférer maintenant dans les législatives de la mi-mandat de novembre 2022), du piratage informatique d’organismes privés et d’administrations publiques, ou du rançonnage d’entreprises et d’institutions, la cybercriminalité est manifestement devenue une préoccupation majeure du gouvernement américain.

L’arme de la désinformation

Cette menace pour la sécurité nationale, les États-Unis n’hésitent plus à en imputer la responsabilité à la Russie, ainsi qu’à la Chine. Moscou et Pékin nient avec la même indignation toute implication dans des opérations malveillantes comme tout soutien à des cybercriminels. Il n’en est pas moins évident que tous les coups sont désormais permis entre les trois grandes puissances et que, dans le recours au soft power, la déstabilisation de l’adversaire à travers la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux, est également devenue une arme redoutable.

La situation dans laquelle se retrouvent les États-Unis est par ailleurs inédite. La rivalité sino-soviétique leur avait jadis permis de s’appuyer tantôt sur l’URSS, tantôt sur la Chine, pour faire avancer leurs intérêts. Dans cette diplomatie triangulaire, les Américains sont désormais confrontés à une collusion entre Russes et Chinois qui les laisse isolés - et plus conscients que jamais de l’importance du lien transatlantique pour faire face.

Si les rapports de Washington avec Moscou sont mauvais, ils sont néanmoins comparativement meilleurs qu’avec Pékin. Joe Biden a ainsi rencontré Vladimir Poutine, le 16 juin, à Genève, et, si ce sommet a surtout servi à acter les désaccords, il a aussi permis une relative décrispation. Les pourparlers de mercredi sur le désarmement en sont au demeurant une conséquence directe.

Pas de sommet sino-américain en vue

De rencontre entre les présidents américain et chinois, il n’est, en revanche, nullement question. La secrétaire d’État adjointe Wendy Sherman, qui conduit la délégation américaine à Genève, était à Tianjin, dimanche et lundi, pour des entretiens avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Ceux-ci n’ont permis aucun progrès, chaque partie attendant de l’autre qu’elle fasse en premier des concessions.

Le blocage dans les relations entre Washington, Pékin et Moscou est d’autant plus mal venu que les trois pays ont de multiples raisons de s’entendre et de coopérer. Sur les grandes questions de société et de développement comme le climat, bien sûr, mais aussi sur des dossiers internationaux susceptibles d’affecter les intérêts et la sécurité de chacun. Le retrait américain d’Afghanistan - un territoire situé aux confins de la Russie et de la Chine - est de nature, par exemple, à favoriser la réapparition d’un foyer de terrorisme dont tous pourraient pâtir. Le programme nucléaire nord-coréen contrarie pareillement Américains, Russes et Chinois, qui seraient également bien inspirés de travailler ensemble sur l’Iran.