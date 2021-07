Le "jour du dépassement" revient au niveau de 2019, la Terre atteint des points de basculement

Après une baisse historique due aux confinements imposés pour endiguer la pandémie de coronavirus, l’empreinte écologique de l’humanité revient cette année à ses niveaux de 2019. Le "jour du dépassement" planétaire (Earth Overshoot Day) a lieu cette année ce jeudi 29 juillet, soit 4 semaines plus tôt que l’année dernière (22 août 2020) mais exactement le même jour qu’en 2019. Calculé par le Global Footprint Network (GFN), ce jour marque la date symbolique à laquelle les humains ont consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en un an. À partir de ce jeudi, l’humanité vivra donc "à crédit".

"Aujourd’hui, nous avons besoin de 1,7 planète pour maintenir notre mode de vie et l’empreinte belge reste parmi les plus élevées au monde", pointe Béatrice Wedeux, du WWF-Belgique. "Le changement climatique et la crise de la biodiversité en sont le résultat. Nous devons de toute urgence réduire notre empreinte à un niveau que la planète peut supporter. Le coût de cette transition sera beaucoup plus faible que si nous laissons complètement exploser la crise écologique."

L’an dernier, la pandémie de coronavirus avait initialement provoqué une forte baisse des émissions de CO 2 au premier semestre, mais dès le second semestre, celles-ci sont reparties à la hausse. En parallèle, la déforestation et la dégradation en Amazonie s’est également poursuivie.

Les conséquences de ces destructions et pollutions se font sentir au travers d’une grave augmentation des catastrophes naturelles, comme des vagues de chaleur, des sécheresses extrêmes, de violentes tempêtes ou des inondations comme la Belgique vient d’en connaître.

Dans une tribune publiée mercredi dans la revue Bioscience , un groupe de scientifiques de premier plan avertit que les "signes vitaux" de la planète s’affaiblissent face à la surexploitation générée par l’économie mondiale et que des points de basculement dramatiques et irréversibles sont sur le point d’être franchis. Les auteurs réclament des actions rapides radicales dans plusieurs domaines : éliminer les énergies fossiles, réduire la pollution, restaurer les écosystèmes, opter pour des régimes alimentaires basés sur les plantes, s’éloigner du modèle de croissance actuel et stabiliser la population mondiale. "Nous devons arrêter de traiter l’urgence climatique comme un problème indépendant, le réchauffement n’est pas le seul problème de notre système Terre sous pression", a insisté William Ripple, de l’Université d’État de l’Oregon. (D’après AFP)