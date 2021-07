Les boues rouges de Podgorica

Reportage Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin

Quand souffle le vent du nord, il rabat la poussière rouge sur les maisons abandonnées de Botun. La famille Stojanovic est la seule à rester encore dans ce village fantôme, niché dans une boucle de la rivière Moraca, à proximité de Podgorica. "Quand on a voulu nous évacuer, en 2001, mon mari a refusé l’indemnité que l’on nous proposait, car il trouvait le prix trop bas, explique Stana, une octogénaire qui vit là avec sa fille et son fils, tous deux célibataires. Il est mort d’un cancer peu après, et je suis moi-même malade", poursuit-elle. "Nous gardons nos fenêtres fermées en permanence, mais la poussière rouge se glisse partout."

Une zone devenue invivable

La plaine de la Zeta est l’une des plus fertiles du Monténégro, mais cela fait longtemps que la vie est devenue impossible aux abords du Combinat d’aluminium de Podgorica (KAP). L’immense usine tourne au ralenti, les carcasses métalliques des hangars rouillent sur pied, mais la vraie menace se voit mieux du ciel : à neuf kilomètres du centre de Podgorica, 7,5 millions de tonnes de boues rouges dorment dans deux piscines d’une superficie équivalente à 65 terrains de football. La maison des Stojanovic se trouve à cent mètres d’un talus d’une vingtaine de mètres de hauteur, les eaux toxiques sourdent dans le sol, polluant la nappe phréatique, tandis que les bassins s’assèchent, faute d’être arrosés.

La production du KAP a débuté en 1972 et l’usine embauchait à son âge d’or 6 000 ouvriers, soit environ 1 % de la population totale du Monténégro. Ce géant industriel avait une capacité théorique de production de 120 000 tonnes d’aluminium liquide par an. Mais le rêve socialiste de développement industriel n’a pas survécu à l’éclatement de la Yougoslavie. En 1992, le Monténégro, resté lié à la Serbie dans la "petite" République fédérale de Yougoslavie, était frappé par l’embargo international sanctionnant l’implication de Belgrade dans la guerre de Bosnie-Herzégovine.

En 2004, la privatisation du KAP est devenue inéluctable et c’est le groupe Rusal d’Oleg Deripaska, le "roi russe de l’aluminium", qui fit main basse sur 58,7 % de son capital. La lune de miel n’a pourtant guère duré et dès 2008, l’oligarque réclamait 300 millions d’euros de dommages à l’État du Monténégro, estimant avoir été trompé sur l’état réel des créances de l’entreprise. Le feuilleton judiciaire s’est achevé en 2013, avec la mise en faillite du KAP et c’est Veselin Pejovic, un fidèle du président monténégrin Milo Dukanovic, qui a en 2014 repris l’essentiel du site pour la somme dérisoire de 28 millions d’euros.

Par contre, les bassins de boues rouges ont été dissociés du combinat, faisant l’objet d’une vente spécifique…

"Il est dangereux de consommer les légumes du jardin, il y a quelques années, mes vaches ont perdu leurs dents, soupire Radoslav Terzic, qui habite le village de Srpska, voisin de celui de Botun. En 2001, 22 familles de Botun ont été expropriées, mais pas moi. Comme j’avais seulement des terres agricoles, on ne m’a rien proposé." Radoslav Terzic ne se déplace jamais sans le dossier de ses recours en justice, mais les décisions qui lui étaient favorables ont été annulées. "Les bassins doivent être tenus en eau pour éviter que les poussières ne se dispersent dans l’atmosphère, mais plus personne ne surveille le niveau d’eau dans les piscines", déplore-t-il.

Métaux lourds

"Les concentrations de métaux lourds dans les champs de la région sont de deux à 150 fois au-dessus des normes autorisées", confirme Nataša Kovacevic, de l’ONG de protection de l’environnement Green Home. Selon des recherches menées en 2012, le KAP aurait produit, depuis le début des années 1970, 325 000 tonnes de déchets solides contenant du fluorure, du nickel, du chrome, du cuivre, du cadmium, du zinc, de l’arsenic, du mercure et du cyanure.

En mars 2015, c’est Roman Denkovic, un homme d’affaires ukrainien, qui a fait l’acquisition des bassins, avant de les revendre en avril 2016 à la compagnie Weg Kolektor de Berane, théoriquement spécialisée dans le traitement des déchets.

Dès juin 2016, cette dernière a réussi à hypothéquer les fameuses piscines pour une durée de 14 ans et la bagatelle de 4,5 millions d’euros auprès d’une entreprise, Blackrock capital Podgorica, n’ayant aucune activité identifiée. Le propriétaire de Weg Kolektor était en 2016 un jeune homme d’à peine 20 ans, Lazar Jevric, mais son père, Sinisa Jevric, est mieux connu. Recherché par la police danoise pour trafic de drogues, son nom a un temps figuré au registre d’Interpol et l’hypothèque consentie par Blakrock Capital Podgorica ressemble fort, selon un journaliste local qui souhaite garder l’anonymat, à "une classique opération de blanchiment d’argent".

À moins que les Jevric n’aient trouvé la manière de transformer en or 7,5 tonnes de déchets toxiques ?

Terres rares

Les boues rouges regorgent en effet de terres rares, des minerais qui attisent les convoitises : on les utilise pour produire des écrans mais aussi des radars ou des voitures électriques. "On trouve dans les boues du KAP des terres rares comme le scandium, l’yttrium et les lanthanides", confirme Slobodan Radusinovic de l’Institut de recherche géologique du Monténégro (GSM).

Le pays va-t-il alors pouvoir exploiter ce trésor ? Selon une étude du Bureau Veritas Commodities Canada, les deux bassins du KAP contiendraient 15 000 tonnes de terres rares, mais des stocks plus conséquents existent ailleurs en Europe. "L’exploitation des boues rouges dépend de trois facteurs : des capacités technologiques, du contexte économique et des contraintes environnementales. Il faudrait qu’une technologie permette cette mise en valeur à des coûts acceptables, en respectant de strictes normes environnementales. Nous n’y sommes pas encore."

Les Jevric pourraient tout de même réaliser une jolie culbute financière. En 2014, la Banque mondiale a approuvé un prêt de 50 millions d’euros pour lancer la dépollution de plusieurs sites industriels au Monténégro et pour soutenir la préparation de la documentation technique en vue de l’assainissement des déchets du KAP. Mais comme le précise Emanuel Salinas, directeur pays de la Banque mondiale, "la conception de l’assainissement doit être suivie de la mise en œuvre des mesures requises." Et Weg Kolektor pourrait représenter un obstacle inattendu. Siniša Jevric invoque son droit de propriété sur les bassins et l’entreprise a probablement l’idée de les revendre à bon prix à l’État monténégrin, tenu par ses engagements auprès de la Banque mondiale. L’hypothèque souscrite à hauteur de 4,5 millions pourrait alors devenir un argument de négociation. Le tour de bonneteau que les Jevric entendaient peut-être jouer avec les boues rouges du KAP sera-t-il déjoué par le nouveau gouvernement monténégrin, investi en décembre 2020, et qui affiche sa volonté d’en finir avec toute complaisance à l’égard des réseaux criminels ?