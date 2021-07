Les films de la semaine du 31 juillet au 7 août

Mon ninja et moi/Samedi 31, La Trois, 20h35

Animation Le comédien et humoriste danois Anders Matthesen adapte son livre en un film d’animation moins classique qu’il n’y paraît, abordant des questions sombres sur l’exploitation de l’enfance et ses peurs. Et ce grâce à une petite poupée ninja prenant vie pour venir en aide à un jeune garçon timide.

Ni le ciel ni la terre/Dimanche 1er, Club RTL, 22h15

Drame Aux confins de l’Afghanistan, les hommes d’une troupe de paras français disparaissent sans laisser de trace. Leur capitaine jure de les retrouver. Le Français Clément Cogitore signe un thriller de guerre mâtiné de fantastique. Avec Jérémie Renier, brillant en officier velléitaire, et humain, débordé par des forces qui le dépassent.

Monsieur je-sais-tout/Lundi 2, La Une, 20h15

Comédie Un coach de foot doit s’occuper de son neveu dont il ignorait l’existence et qui est autiste. L’histoire est simple, les personnages sympathiques, le téléfilm est édifiant.

Total Recall : mémoires programmées/Mardi 3, AB3, 22h15

Science-fiction Dans ce film dont le héros futuriste a des soucis de mémoire, Len Wiseman a oublié Philip K. Dick, auteur de la nouvelle originelle, et même Paul Verhoeven, qui signa une première adaptation honnête. Par contre, il recycle "Blade Runner", "Star Wars", "I, Robot", "Minority Report" et même… "La mémoire dans la peau". On appelle ça un pot pourri.

Steve Jobs/Mercredi 4, La Trois, 20h35

Biopic Après Mark Zuckerberg ("Social Network") Aaron Sorkin dessine dans le même style et avec Danny Boyle cette fois, le portrait d’un autre configurateur majeur du XXIe siècle. Le film lui-même fonctionne comme un pc, il reboute et il upgrade. Soit l’histoire de trois mises à jour, de trois moments dans la vie de Steve Jobs, à quarante minutes de présenter une nouveauté. Avec Michael Fassbender, Kate Winslet, exceptionnels.

Un Indien dans la ville/Jeudi 5, TF1, 21h05

Comédie La rencontre entre Thierry Lhermitte et Patrick Timsit fait flèche de tout bois dans un film qui évite les pièges de la comédie en replaçant le petit Indien perdu découvrant Paris face à une critique rigolote de notre société de consommation.

Noé/Vendredi 6, AB3, 21h50

Péplum La mission paraissait impossible : adapter l’histoire de l’Arche de Noé en grand écran. Darren Aronofsky y parvient en détournant le péplum. S’il livre le film d’action attendu, bourré d’effets spéciaux et de scènes héroïques, il impose une vision sombre du personnage biblique. Dans une vision de la Genèse dont Dieu est quasiment absent, il fait de Noé un dangereux fanatique religieux. Audacieux et déstabilisant.