L’étude pour redynamiser le commerce livre ses secrets

Annoncé depuis des mois, le schéma de développement commercial de La Hulpe a enfin livré ses secrets. Avec à la clef un diagnostic complet de la santé des commerces la hulpois existants et de la situation du commerce à La Hulpe en général, mais aussi des pistes destinées à renforcer le secteur.

Du côté du diagnostic tout d’abord, le bureau d’études UPcity a notamment recensé 161 cellules commerciales principalement réparties dans trois zones distinctes sur la commune : le centre, la gare et le retail park de La Mazerine (à cheval sur Rixensart et La Hulpe).

Premier constat, le nombre de cellules vides s’élevait à 20 commerces en août 2020, soit environ 12 % des cellules totales. Les 161 commerces existants sont principalement articulés autour de trois sous-secteurs du commerce : de besoins quotidiens (alimentations, pharmacies, etc.) qui représentent 16 % des commerces la hulpois ; de divertissement pour 21 % (dont l’Horeca) et de services pour 25 % (banques, poste, coiffeurs, agences immobilières, etc.).

En comparant ces chiffres avec ceux d’autres communes similaires, UPcity a alors pu mettre en avant les particularités la hulpoises. "Globalement bien équipée en termes de commerces, on constate cependant une suroffre en termes de services, ainsi qu’un léger suréquipement pour les commerces de besoins quotidiens", explique Dylan Baras du bureau UPcity. Les commerces de loisirs (sport, libraires, électronique) sont par contre particulièrement peu nombreux. UPcity recommande par ailleurs des commerces plus durables et résilients (de seconde main notamment) très en vogue depuis le confinement et susceptibles d’intéresser les jeunes ménages. Ou encore, des commerces axés sur l’économie des séniors.

La prochaine étape sera de développer une identité claire pour mieux se démarquer. "L’idée centrale de cette identité tournerait autour du concept ‘La Hulpe terre de sculpture’, explique Isabelle Philippot, l’échevine du Commerce. Une identité qui permettrait de mettre en valeur à la fois notre important patrimoine en la matière, mais aussi les nombreux artisans que nous comptons à La Hulpe."

Cette nouvelle identité nécessitera environ un an de travail entre la conception, la mise en place et la promotion.Gérald Vanbellingen