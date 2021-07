"L’Europe a un vrai respect pour la vitalité de la culture"

Londres, Prague, Amsterdam… Freedom Over Everything est l’album américain par excellence, d’un auteur qui n’a cessé de travailler avec des orchestres, groupes et artistes européens, notamment le réalisateur danois Lars Von Trier, pour qui il a composé la musique du film Dancer in the Dark (2000) en collaboration avec Björk.

Comment s’est déroulée votre expérience avec Lars Von Trier que l’on sait difficile et exigeant ?

C’était un véritable cadeau, car j’ai exclusivement travaillé avec Björk, qui avait le contrôle sur le volet musical. Lars nous a juste donné quelques directions. Il voulait que le film ressemble et sonne comme une comédie musicale des années 30. Pour Björk et moi, en revanche, l’esthétique hollywoodienne était moins importante que la force dramatique de l’histoire. L’esthétique musicale qui s’est imposée à nous était beaucoup plus proche de Strauss et Mahler. Par chance, Lars s’est montré relativement ouvert. Et puis il n’aime pas voyager, alors il n’était pas avec nous dans le studio, à Londres, lorsque nous avons fait les enregistrements (rires). Björk a exactement la même approche que moi. Elle se contente d’écrire, créer, sans penser une seconde au style ou au langage utilisé.

Comment expliquer votre relation particulière avec les orchestres et musiciens européens ?

Il y a bien sûr une question d’opportunité. En tant que musicien, vous vous rendez où vous êtes demandé. Mais, au fil des années, j’ai réalisé que j’avais une réelle résonance avec la sensibilité artistique européenne, la musique, l’architecture, le mode de vie… La grande différence avec les États-Unis, c’est qu’on y trouve une réelle envie d’offrir la possibilité à la communauté d’écouter et partager de la musique. C’est un élément fondamental de la construction d’une société. Chez moi, la volonté de soutenir la création musicale, la musique live et les musiciens, est éclipsée par la culture capitaliste. Il n’existe aucune aide publique pour les concerts. Monter un festival de jazz coûte cher, et les seuls partenaires que l’on peut trouver sont privés. Globalement, le modèle américain, c’est "débrouille-toi tout seul".

Nombre de jazzmen américains évoquent "un plus grand respect" pour la musique en Europe. Cela semble étonnant. Est-ce vrai ?

Je peux vous dire que c’est absolument vrai, et je vais vous donner un exemple : chaque jour que Dieu fait, vous pouvez vous rendre dans un club de jazz à Paris, Londres, Amsterdam ou Bruxelles. Vous y trouverez un public bien garni et attentif. Pas parce qu’un grand nom est à l’affiche, juste parce que les gens veulent entendre de la musique. Comment expliquer, accessoirement, qu’il y ait autant de festivals de jazz sur le continent durant l’été ? (rires). C’est tout à fait incomparable avec les États-Unis. Le soutien européen à la culture illustre son respect pour la vitalité du secteur.

V.Dau