Liège-Verviers : le rail à l’arrêt jusqu’à la fin du mois d’août

Des habitations, des routes, des ponts… et la voie ferrée. Les inondations qui ont ravagé la région liégeoise les 14 et 15 juillet derniers n’ont rien épargné, même pas le rail donc. Deux semaines après la catastrophe, des milliers de familles tentent encore d’y voir plus clair sur leur avenir et, dans les zones sinistrées, la situation est particulièrement complexe, y compris au niveau de la mobilité, tant sur la route que sur le rail.

L’eau n’a en effet rien épargné et puisque les voies ferrées sont ici situées en fond de vallée, épousant dans leur trajet les méandres de la Vesdre, de l’Ourthe ou de l’Amblève, il eût été miraculeux que ce réseau ne soit pas impacté. Pas de miracle malheureusement, on nous confirmait ce mercredi chez Infrabel que le réseau ferroviaire liégeois serait encore impacté durant plusieurs semaines. C’est particulièrement vrai pour les lignes 37 (vallée de la Vesdre) et 44 (Pepinster-Spa).

Si depuis ce lundi 26 juillet, le tronçon de la ligne 37 compris entre Pepinster et Welkenraedt a été remis en service, il n’en est rien pour toute la partie comprise entre Pepinster et Chênée. Ici, le timing annoncé à ce stade est une remise en service, au mieux, au 30 août 2021. Il faut dire que les dégâts sont, comme partout dans cette zone sinistrée, colossaux. "Plusieurs pieds de talus ont en effet été abîmés par la force de l’eau et doivent être renforcés", précise-t-on chez Infrabel, "deux ponts ont aussi été déplacés". Et au total, ce sont 5 kilomètres de voies qui ont été noyées.

Les lignes 42 et 43 remises en service

Mauvaise nouvelle également pour la ligne 44, qui relie Spa à Pepinster et qui longe donc le Wayai puis la Hoëgne à partir de Theux (deux cours d’eau qui ont débordé). Ici non plus on n’envisage pas une remise en service avant le 30 août 2021. Sur cette ligne on constate "qu’un pont s’est écroulé à Pepinster et un autre a été déplacé, toujours à Pepinster". Les travaux de reconstruction sont en cours… Mais quatre passages à niveau ont aussi été endommagés comme de nombreux talus qui se sont effondrés.

On nous confirme cependant que "les travaux menés actuellement sur les ouvrages d’art (les ponts sur la ligne 37 et la ligne 44) s’inscrivent dans la durée". L’Amblève et l’Ourthe ont bel et bien débordé… mais contrairement à la situation dans les vallées de la Hoëgne et de la Vesdre, les ouvrages d’art qui jalonnent le parcours de ces voies n’ont pas été lourdement impactés. Une remise en service est donc programmée d’ici quelques jours.

Pour la ligne 42 de l’Amblève (Rivage-Gouvy), actuellement fermée entre Rivage et Trois-Ponts, on annonce une remise en service pour ce lundi 2 août. Ici, "de petits talus se sont affaissés et des arbres sont tombés dans les voies et un passage à niveau a été endommagé", précise-t-on chez Infrabel. Le travail de réhabilitation est donc presque terminé.

Entre Angleur et Tilff…

Concernant la ligne 43 de l’Ourthe (Angleur-Marloie), actuellement fermée entre Angleur et Bomal, on annonce une remise en service, pour le tronçon Angleur-Rivage du moins, pour ce lundi 2 août également. Entre Angleur et Tilff particulièrement : "Cinq passages à niveau ont été endommagés. L’eau est montée jusqu’à 1 mètre dans les loges ; 8 kilomètres de voies ont été noyés et souillés par des coulées de boue. Le ballast est à remplacer."

Notons, au rayon des bonnes nouvelles, que la ligne 40 (tronçon entre Liège et les Pays-Bas), a été remise en service le week-end dernier.

Marc Bechet